影／抓到了！持BB槍搶超商 高雄搶匪網咖落網　

高雄市一名黑衣男子今晨持BB槍進入新興區民族二路上一家全家超商，威逼何姓女店員交出財物，得手約1萬元現金，欲離開現場時，女店員和歹徒發生拉扯手扭傷，致歹徒BB槍掉落在地奪門而逃，警方循線在鼓山區一家網咖逮獲涉案的蕭姓男子，在身上起出贓款，目前已將嫌犯帶回偵訊。

警方調查，今天清晨5時20分許，一名持BB槍的黑衣歹徒大搖大擺進入新興區民族二路一家全家便利超商內，持BB槍威嚇何姓女店員（22歲）交出財物。

何女交出店內營收約1萬元現金，見歹徒轉身離去時，一把拉住歹徒，過程中，歹徒BB槍掉落在地，倉皇奪門逃出店外，何女手部扭傷，幸無大礙；附近監視畫面錄下歹徒逃離現場畫面，歹徒口罩一邊掛在耳朵上，面貌清晰，倉皇逃離時手還緊抓萬元鈔。

警方獲報到場，女店員一度嚇哭，由於女店員為防護遭搶現鈔，和歹徒發生拉扯手部受傷，警方第一時間卻指全案是恐嚇取財，經媒體質疑後，才又改口稱已朝強盜案偵辦。