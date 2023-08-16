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館長點名與槍擊案有關 余天：我跟館長交情不錯啊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

館長陳之漢昨晚直播被問到當年遭槍擊一事，陳之漢驚爆「我現在認定就是民進黨開的槍」，不過強調沒證據，還要網友去搜尋陳明文、鍾文治、余天等關鍵字。民進黨立委余天今天上午接到記者電話時一頭霧水表示，「我跟館長交情還不錯啊」，不清楚為何會被點名。

余天被問到被館長點名，他直呼「不曉得耶」，他之前也有被館長訪問過，也不清楚自己昨晚被館長在直播點名「我們兩個交情還不錯啊」。

陳之漢昨開直播，網友問「阿館是不是因為民進黨沒幫你處理槍擊案，所以現在想報仇？」，陳之漢語出驚人表示，不是民進黨不幫他處理槍擊案，而是槍擊案幕後是民進黨叫人來的，但是沒有證據。

陳之漢還說，「陳明文違法接見幫寶和會（成員），鍾文智後面的金主余天領20幾個立委，幫寶和會的金主直接開脫，民進黨跟寶和會就像麻吉麻吉，然後來開槍我，我是沒證據啦！」、「什麼噁心的結構，這群人之噁心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。

民進黨現任三重立委余天。圖／本報資料照片
民進黨現任三重立委余天。圖／本報資料照片

民進黨 陳之漢 館長 陳明文 余天

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