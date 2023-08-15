這批「抹茶粉」超毒！363億「卡痛」運抵高雄港被查扣
高雄檢調與美國緝毒局聯手偵破三級毒品「卡痛」轉口貿易案，檢調、海關合計查獲七只貨櫃、總共逾179公噸，台灣市價高達363億元，為台灣歷年破獲最大宗的毒品轉口案，今檢調舉辦破案記者會，美方派出緝毒幹員出席，顯示台美針對毒品走私、轉口的辦案默契。
「卡痛」是東南亞的帽柱木屬喬木，因內含帽柱木鹼成分，具有提神、助性等效果，有人將帽柱木葉磨成粉末後，當成毒品使用來助興、助性，近年已被多國列為三級毒品，因「卡痛」樹葉磨成粉末後，外觀、味道形似「抹茶」，使得查緝困難。
關務署今年4月接獲情資，掌握有一批貨櫃從印尼準備經高雄轉口，運載至美國，貨櫃內藏數公噸的「卡痛」粉末，因此趁這批貨櫃運抵高雄港後，隨即尤海關、調查局航業處等單位開櫃檢查，果然在首批二只貨櫃裡，查獲54公噸「卡痛」粉末。
調查局掌握後，由雄檢「鮮肉」檢察官尤彥傑指揮偵辦，接著同一印尼出口商又接連將「卡痛」粉末裝櫃轉口，直至今年5月止，共計查獲7只貨櫃，合計扣得179公噸「卡痛」粉末，如以台灣市價估算，這批「卡痛」總值高達新台幣363億元。
台灣使用「卡痛」人口少，這批貨櫃目的地為美國洛杉磯、邁阿密等地，高雄港僅作為轉口貿易地，檢調掌握後，隨即啟動查扣程序，並循台美緝毒合作機制通報美方，台美聯手完成查扣這批三級毒品。
今高雄地檢署、調查局等單位舉辦破案記者會，行政院長陳建仁、法務部長蔡清祥等人到場，給予偵辦的檢調、關務署人員肯定，美方緝毒局、國土安全署等單位駐台人員到場，格外引人注目。
陳建仁表示，此次台美合作緝毒，查獲國內史上最大宗的毒品轉口案，將毒品阻絕於境外，不讓台灣成為毒品轉運中心。
雄檢表示，原本懷疑卡痛會以掉包貨櫃方式入侵台灣，清查後確認只是「轉口」，主要市場仍為美國，由於台灣並無領貨人，犯罪嫌疑人均在境外，目前先行簽結，但裝載卡痛的貨櫃已進入我國港口，因此依法沒收，並將擇期銷毀。
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