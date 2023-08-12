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自稱明仁會招募少年當小蜜蜂 查獲子彈推給已逝父親

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

毒品前科的22歲新北市劉姓男子，對外自稱是竹聯幫明仁會成員，他對外招募少年及中輟生擔任小蜜蜂，替他運送毒品；台北市刑大偵一隊今年4月查緝一宗毒品案，逮捕15歲江姓少年運毒，上個月循線逮捕幕後劉姓主嫌及22歲林姓同夥，起獲111包毒品果汁包和38顆子彈，依毒品及槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方指出，劉嫌招募少年，透過即時通訊軟體微信指揮少年擔任小蜜蜂，在新北地區運毒，今年4月北市刑大偵辦毒品案，查獲江姓少年後，發現幕後另有主嫌，聯合中山、南港、新店、海山等警分局溯源偵辦。

劉嫌和林姓同夥常聚集新北市一處刺青店聚會與吸毒，警方先前往刺青店逮人，逮捕劉、林及另外4名毒蟲，隨後到中和區一處當作毒品分裝場的出租套房搜索，查扣毒品果汁包、子彈等贓證物。

劉嫌被逮後，推託毒品是綽號「陳哥」的友人寄放，查獲的子彈，只有一顆是已過世的父親所有；林姓同夥則推說剩下37顆子彈是昔日高中同學贈送；警方除查證兩人說詞、依法送辦外，也將擴大追查毒品來源與去向。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市刑大查緝毒品案，緝獲新北市劉姓男子招募少年擔任運送毒品的小蜜蜂，循線追查出毒品及子彈。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大查緝毒品案，緝獲新北市劉姓男子招募少年擔任運送毒品的小蜜蜂，循線追查出毒品及子彈。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大查緝毒品案，緝獲新北市劉姓男子招募少年擔任運送毒品的小蜜蜂，循線追查出毒品及子彈。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大查緝毒品案，緝獲新北市劉姓男子招募少年擔任運送毒品的小蜜蜂，循線追查出毒品及子彈。記者廖炳棋/翻攝

毒品 刺青 明仁會

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