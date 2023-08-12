高雄毒品犯警詢時「上銬」竟被視自白無效 販毒獲判無罪

高雄李姓男子日前涉嫌以10包毒咖啡包3500元賣給盧姓少年，觸犯毒品危害防制條例，不過，檢警既無李男轉交販售的直接證據，李男偵訊時雖認販毒，但審判時卻矢口否認，並指出警訊時違法使用手銬，無證據力，加上證人證詞前後矛盾有瑕疵，李男為此獲判無罪。

判決書指出，李男於審判時辯稱，在警局跟地檢署雖承認在5月23日凌晨透過程男向盧男販毒，但被檢警逮捕時，早已吃了安眠藥，做筆錄時意識都不清。

李男律師在法庭上打臉檢警，因李男製作筆錄時，既無自殘、攻擊行為，也沒有脫逃意圖，根本無須上銬，他主張，李男筆錄在違法情況下作成，並無效力。

此外，李男後續接受檢察官詢問時，距警詢筆錄僅隔2小時，檢察官多以李男是否承認警詢內容為主，封閉式提問，僅能回應是與否，因此，李男律師主張，檢詢筆錄同樣不具證據力。

不過，製作李男筆錄的警員表示，從警30多年來，製作警詢筆錄是日常，只要是現行犯到案，一律上手銬接受詢問，尤其是毒品犯，就怕有無法預期的狀況發生，過去就曾發生過毒品犯毒癮發作跳樓摔死的悲劇。

「大部分的員警，都是這樣做的！」警員表示，過去從沒聽過合法性疑義。

警員說明，李男當時依毒品重罪現行犯逮捕，為防他脫逃，且當時人力不足，雖李男並未表現出自殘或攻擊行為，但在長達1小時筆錄過程中，李男並未對「被上手銬」表示意見，也未因上銬，自由意志受到壓抑，警指出，針對不同購毒者，李男會自主表達承認或否認，是按他的說詞製作筆錄。

基於遏止偵查人員違法取得證據之排除法則，確保刑事人員遵守法律及維護人性尊嚴與刑事訴訟程序正當合法，法院考量，李男所涉犯的毒品罪，並無手銬拘束李男的理由，因此，警詢筆錄中被告的自白屬「不正方法」，無證據能力，否則無異於鼓勵員警以「方便管理」為由，即可一律對犯罪嫌疑人上銬詢問，侵害人性尊嚴與基本人身自由甚為嚴重。

由於，盧男一開始指稱，當時是自己從住家下樓與李男交易，但之後有改口由程男下樓拿取毒咖啡包，且兩人說詞前後矛盾不一，從盧男與李男的通話紀錄來看，僅可證明盧男與李男確實在前一天有過通話，卻無法作為李男5月23日凌晨販毒的證據，法院審酌以上論述，判定李男無罪。

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