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綠黨告發馬斯克呼麻 並諷政府限制討論大麻箝制言論自由

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

支持大麻合法化的綠黨主席李菁琪今赴台北地檢署告發社群平台X董事長馬斯克（Elon Reeve Musk）屢次公然呼麻，涉嫌違反毒品危害防制條例，同行在場者另有饒舌歌手「陳老師」陳彥衡、綠色浪潮總召集人，因常討論大麻問題也前來「自首」違反毒品條例。李菁琪批評政府，限制人民討論大麻議題箝制人民的言論自由。

李菁琪是大麻合法化運動推動者，支持理由源於她見到許多重度憂鬱症或癲癇患者的醫療需求，全球許多國家已使用大麻協助療程多年，她認為，以醫療人權為基礎，人為藥用大麻合法化對合情合理。

李菁琪諷刺說，馬斯克為社群平台X董事長，於全球極具影響力，他屢次在網路節目受訪時公然吸食大麻，近日還放寬社群平台X的大麻廣告限制，顯然引導、誘惑國人施用大麻，涉犯毒品危害防制法第7條第2項引誘他人施用2級毒品罪。

除了李菁琪今對馬斯克提出刑事告發外，另外陳彥衡與綠色浪潮總召集人自認因寫歌創作內容涉及大麻，自認涉引誘他人施用第2級毒品，今也與李菁琪一起前來，要向北檢自首違反毒品條例。

李菁琪說，如今人民居然恐因討論大麻，可能面臨7年牢獄之災，若依據法務部規範，認為該法規範不合理，境外從事大麻產業的國人是不是都會遭受法律制裁？認為法務部箝制人民言論自由，希望法務部給出交代。

法務部日前表示，依毒品危害制條例規範，行為人在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，可能構成引誘他人施用第2級毒品罪，最高可處7年有期徒刑，且無論犯罪地在境內或境外，都是我國刑法效力所及的範圍，司法機關均得以追訴、究辦。如果有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

綠黨主席李菁琪（中）今赴北檢提告社群平台X董事長馬斯克涉犯毒品危害防制法第7條第2項引誘他人施用2級毒品罪。記者房荷庭／攝影
綠黨主席李菁琪（中）今赴北檢提告社群平台X董事長馬斯克涉犯毒品危害防制法第7條第2項引誘他人施用2級毒品罪。記者房荷庭／攝影

大麻 毒品 馬斯克 Twitter

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