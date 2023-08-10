郭哲敏下午返台 女帳房陳品言、親信張旭昇都投案 雙遭羈押禁見
警調與泰方聯手，將涉及地下匯兌及88會館之亂的關鍵人物、睿世軟體科技負責人郭哲敏緝捕歸案，郭哲敏將於今天下午3時許搭機返台。據了解，郭哲敏確定將被押解返台的消息傳出後，除了他同案遭通緝的女帳房陳品言，旋即在前天返國投案外，另一名遭通緝的親信「小安」張旭昇，也已主動檢調投案，兩人均遭羈押禁見。
陳品言、張旭昇兩人因地下匯兌案遭新北檢通緝後，前者潛逃國外，後者則在國內竄逃，但郭男確定將返台後，陳品言先與台灣律師聯繫打算投案，8號自柬埔寨入境台灣至調查局投案，至於陳女在柬國期間，有無持續幫助郭男洗錢，尚待檢調深入調查。
無巧不巧，同一天，郭哲敏另一名遭通緝的親信張旭昇，也主動前往投案，兩人雙雙遭檢方聲押禁見獲准。檢調因此懷疑，陳、張一直與郭男保持聯繫，直到郭男確定將於今日被遣返回台，兩大親信才選擇在同天投案。
郭哲敏落網後，被泰國移民局收容在看守所，當時泰國包括公務員在內正在放連假，警政署長黃明昭等警政高層也正好出訪泰國、越南等地，此次也由刑事局與調查局法務秘書合作處理郭哲敏押解返台一事。
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