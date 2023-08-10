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88會館「小明」郭哲敏遭遣返回台 下午飛抵桃園機場

聯合報／ 記者廖炳棋柯毓庭／台北即時報導

地下匯兌及洗錢集團主嫌「小明」郭哲敏上月在泰國落網，刑事局協調遣返，目前郭哲敏已經在刑事局及調查局人員押解下遣返台灣途中，預計下午3點45分抵達桃園國際機場。

郭去年10月26日搭機至新加坡，隔月11日被新北地檢署發布通緝，刑事局掌握他持柬埔寨護照入境泰國，請求泰國警方協助查緝。泰警上月27日在曼谷豪宅住家查獲郭，刑事局協調遣返。

據了解，郭在逃亡海外時多次持買來的柬國護照往返柬國與泰國，都沒被兩國警方查獲。檢方懷疑此次郭被逮是因他的父親驟逝想家，加上台灣護照被註銷。郭被洩密案目前由新北檢調查，官警瀆職案由台北地檢署偵辦。

為掌握檢警掃蕩地下匯兌情資，郭哲敏與三蘆角頭「鱸鰻」林秉文、「華少」鍾興樺在台北市信義區開設高檔招待所「八八會館」，常邀約檢察官、警大前校長陳檡文等高階司法人員飲宴，郭哲敏後來與鍾興樺因水錢分潤問題內訌，沒多久就被檢舉涉及洗錢，全案發動偵查後，警政高官出入有女陪侍的招待所畫面流出，引爆「八八會館之亂」。

據調查，郭哲敏2018年經營線上博弈集團，指派手下進行地下匯兌洗錢，由親信杜韋蓁擔任大帳房，該集團經手匯兌金額至少上百億元，但檢方清查掌握至少27億元，估計不法獲利上億元。

檢方指出，郭哲敏後來勾結詐騙集團，2020年與創立PG Talk的林秉文合作，讓郭能將詐騙所得的PG點數，在PG Talk上兌換成台幣或虛擬貨幣，藉此手法洗淨詐騙所得，新北檢依違反銀行法等罪起訴林秉文共18人。

「八八會館風暴」扯出警政署前政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋無償接受招待，黃被移送檢評會評鑑，檢評會認為黃違反檢察官倫理規範，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理；警政署另認定陳檡文等26名警官不當接受招待，均懲處調職。

郭哲敏在刑事局與調查局人員押解下，從泰國遣返回台灣。記者廖炳棋/翻攝
郭哲敏在刑事局與調查局人員押解下，從泰國遣返回台灣。記者廖炳棋/翻攝
郭哲敏在刑事局與調查局人員押解下，從泰國遣返回台灣。記者廖炳棋/翻攝
郭哲敏在刑事局與調查局人員押解下，從泰國遣返回台灣。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團

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