姐弟戀想同歸於盡 西瓜刀胡亂砍殺十多刀...女友鼻子慘遭削掉

台中林姓男子和大他7歲王姓女友因感情糾紛，林竟打算同歸於盡買汽油、西瓜刀埋伏，朝林女頭臉一陣猛砍，連鼻子都慘遭硬生生削掉，還載她上山潑汽油打算點火燒死她，最終被目擊才作罷；檢方訊時，林全數坦承並有路口監視器可佐，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴林。

檢警調查，林男（43歲）今年4月13日前後跑去買油桶、汽油，另準備空氣槍、西瓜刀及水果刀等，15日清晨5點多全數攜帶跑到王女豐原區住家外埋伏，一見她開車出門就衝上前，持槍托敲碎車窗後硬將王女拖出車位，對方也噴辣椒水反抗。

但林被激怒後，又持西瓜刀朝王女頭、頸及上班身瘋狂砍殺10多刀，最後拉上右前座開車至附近觀音山納骨塔停車場，並將汽油潑滿車內準備點火燒死她，所幸當時有路人經過才未得逞，後林再開車返回豐原市區卻接連和前、後車追撞。

警方獲報到場驚覺車上的王女滿身是血，包括頭臉、耳朵、舌頭，全身都是刀傷，緊急送醫縫合撿回一命，現場也在車上查扣林男作案用西瓜刀、油桶。

檢方訊時，林表示去買汽油打算和王女同歸於盡，另準備的西瓜刀、水果刀都是打算要砍殺對方用，當天敲破車窗拉下王女後就朝她胡亂揮砍，坦承有殺人犯意而殺人未遂。

王女證稱，上班前遭林男埋伏，林持刀朝她頭臉、脖子亂砍，砍到後腦、鼻子遭削掉，動脈斷裂等後來就昏迷。

檢方查，現場除有證人目擊，路口監視器、行車記錄器也拍下林作案，王女遇害後緊急手術住院17天，受傷部位集中在人體重要器官位置。

檢方認為，林事前準備汽油、西瓜刀，並坦承打算要「同歸於盡」，並朝王女頭臉及脖子猛砍，打算趁女子昏迷在車內時引燃，主觀上有殺人犯意明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

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