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學生吸大麻 日趨嚴重

聯合報／ 記者沈能元李奕昕王聖藜、編譯周辰陽／台北報導
去年六月起，泰國大麻合法化，除了專門吸食店，知名景點也販售相關產品，例如「死亡鐵路」火車站外，就有不少大麻攤販。記者張天妮／攝影
去年六月起，泰國大麻合法化，除了專門吸食店，知名景點也販售相關產品，例如「死亡鐵路」火車站外，就有不少大麻攤販。記者張天妮／攝影

教育部統計學生藥物濫用品項，大麻去年至今都是第三名，但占比已從百分之十一點五，增加到今年上半年的百分之十二點一。由於取得大麻更加容易，恐危害青少年健康，衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏說，長期吸食者罹患思覺失調症風險為一般人的六倍，且吸食大麻的成癮率為百分之九，如從青少年階段吸食，成癮風險更達百分之十七。

除了校園響起大麻警報，警方也發現四年來國內查獲走私及栽種大麻重量激增四倍，施用人口不僅成長，且明顯有年輕化、白領化現象，加上泰國去年六月宣布大麻合法化，在網紅、素人上傳體驗影片的催化下，更讓前往旅遊的年輕人躍躍欲試。

女大生：系上有一半學生吸食

一名廿多歲女大學生因長期吸食大麻，出現幻聽、幻覺，常覺得有人和她說話、喊她名字。李俊宏表示，該個案自十七歲起接觸大麻，至今三、四年，和朋友外出聚會，常是揪團吸食；但更驚人的是，個案坦承，系上約有一半學生吸食大麻。

李俊宏說，大麻造成大腦血清素、多巴胺、正腎上腺素等調控異常，出現幻聽、幻覺，且吸食者罹患思覺失調症機率比一般人多六倍，他們也有較高機率出現暴力行為。

戒斷不適 出現憂鬱、焦慮症狀

精神科醫師楊聰財指出，青少年使用大麻，可能造成智力商數（IQ）下降，記憶及學習能力降低，而大麻帶來的幻覺作用常造成知覺異常，也是引發交通事故等公共危險傷害的原因之一。

許多青少年以為吸食大麻不會成癮，北市聯醫松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，門診常見大麻成癮患者多為卅歲以下，男女都有，大都旅居國外，使用大麻至少半年以上，回國停用後，出現憂鬱、焦慮等成癮症狀。

校園大麻危機 圖／聯合報提供
校園大麻危機 圖／聯合報提供

泰國合法化 青少年吸食敲門磚

衛福部「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」統計，國內醫療院所通報大麻濫用狀況日趨嚴重，從二○一八年通報三九九人次增加到二○二○年的六二○人次，近兩年因疫情人數下降，但今年到五月已通報一四○人次，較去年同期一一七人次，增加近二成。

張祜銘提醒，國內年輕族群喜歡至東南亞旅遊，泰國於去年六月大麻全面合法化，可能成為青少年吸食的敲門磚，政府應及早防範；李俊宏則表示，在知名網路購物平台上，只要輸入「哈們」、「放鬆」、「草本」等關鍵字，就可能買到大麻相關製品。

大麻

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