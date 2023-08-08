殉職警遺孀 遭吸毒么兒家暴

前台北縣殉職小隊長林安順遺孀，獨力撫養三名子女長大，卻遭吸毒么兒家暴，打到眼出血（圖）。施暴的林姓男子被移送後，檢方聲請羈押獲准。記者黃子騰／翻攝 廿六年前查緝毒品不幸遭槍殺殉職的前台北縣刑警大隊小隊長林安順，遺孀王婦獨自拉拔三個小孩長大，前天卻傳出她在家中遭染毒廿六歲小兒子家暴，打到眼出血，就連王婦正在聲請保護令期間，仍二度施暴。警方逮捕施暴逆子，依傷害罪嫌移送，檢方訊後聲請羈押獲准。

因林男有反覆施暴情形，警方立即由家防官向法院聲請緊急保護令，法院昨天上午七時核發緊急保護令，明確要求林男「不得對被害人實施身體或精神上的侵害或騷擾之行為。」

一九九七年十月九日，林安順任職台北縣警局刑警隊小隊長，接獲販毒線報，前往中和查緝嫌犯時遭到槍擊，不幸殉職，留下王姓妻子及三名幼兒；王婦為謀家計，到警察局擔任工友，含辛茹苦扶養三名子女長大，直到去年才退休。

前台北縣殉職小隊長林安順遺孀，獨力撫養三名子女長大，卻遭吸毒么兒家暴，打到眼出血。施暴的林姓男子（中）被移送後，檢方聲請羈押獲准。記者黃子騰／攝影

殺警案纏訟多年，凶嫌陳達民與李得陽最後判無期徒刑定讞，逃過死刑；林安順外甥賴大為向警方說，舅舅好好一個家被毀了，被殺時小兒子剛出生沒多久，長大後覺得司法不公，上高中就說要「加入幫派幫爸爸討回公道」，從此混跡陣頭還染上毒癮，身背多項前科，去年還曾在餐酒館與人口角持刀砍傷對方；疑因是長期吸毒，性格變成具有攻擊傾向。

警方調查，前天凌晨一時許，林男在家中毆打母親，王婦臉部擦挫傷、右眼結膜出血，不堪遭兒子施暴，驗傷後前往轄區海山警分局聲請暫時保護令；當時警方詢問王婦是否提告傷害時，王婦因不忍兒子背上刑責，表示不願提告。

不料前晚十一時許，林男再度在家中對母親施暴，還揚言「我要每天凌虐妳」；王婦驚慌絕望，再打電話報案，警方到場就說要對兒子提告傷害，員警立即以傷害現行犯逮捕林男。

賴大為事後在臉書發文，林男竟在保護令核發期間連續對母親施暴，家暴保護令要重新修法，「不然又是一起殺母命案」。