曾怨司法不公！殉職警么兒步入歧途 吸毒入幫派、還毆打母親

前台北縣刑警大隊小隊長林安順，1997年10月8日查緝毒品時，不幸遭毒販開槍擊中送醫傷重不治殉職，身後留下妻子及3子女，其中最小的兒子才4個月。案件纏訟16年後，最高法院宣判兇嫌陳男無期徒刑定讞。林安順小兒子疑因覺得司法不公走上歧途，不但吸毒還加入幫派參與鬥毆，昨天更是毆打養大他的母親。

據了解，1997年10月8日，時任台北縣刑警大隊（現改為新北市政府警察局刑警大隊）小隊長林安順，接獲舉報毒販李得陽與陳達民攜槍到中和販毒。林安順立即率員趕抵現場盤查，不料李、陳見警方出現不但拒絕受檢，還與警方爆發槍戰。其中陳達民持槍射擊警員許振發，導致許振發眉心中彈倒地，警槍掉落後被李得陽趁亂撿起，李隨即朝壓制在陳達民身上的林安順開槍，導致林中槍殉職。

陳達民當場被支援警力逮捕，李得陽逃逸6天後落網。一、二審時兩人都被判死刑，但高院更二審認為殺人的是陳達民，李殺人部分被判無罪，因檢察官未上訴而確定。更四審時，高院又改認定李得陽才是凶手，將陳達民改判無期徒刑，並在2010年3月定讞。但李得陽此時早已服完刑出獄。家屬控訴真凶逍遙法外，經聲請再審後，李得陽最後被判無期徒刑定讞。

家屬對於判決十分不滿，林安順外甥表示，舅舅好好一個家被兩個匪徒毀了，當時兒子才出生沒多久，長大後覺得司法不公，上高中後竟說要「加入幫派幫爸爸討回公道」。就此開始混跡陣頭、幫派，並染上毒癮，揹上傷害、詐欺、槍砲等多項前科。去年林男更曾因在餐酒館與人發生口角，竟持刀砍傷對方，導致被害人驚恐地負傷至派出所求救。