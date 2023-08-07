快訊

屏東旭海沙灘驚見野生海豹「挺圓滾肚皮進海」 海生館回應了

西南風再影響5天！周四、周五雨炸西半部 氣象局：蘭恩最快明天形成

蘋果iPhone 15 Pro系列實機照曝光！新機三大改變 果粉最驚訝「這一項」

曾怨司法不公！殉職警么兒步入歧途 吸毒入幫派、還毆打母親

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

前台北縣刑警大隊小隊長林安順，1997年10月8日查緝毒品時，不幸遭毒販開槍擊中送醫傷重不治殉職，身後留下妻子及3子女，其中最小的兒子才4個月。案件纏訟16年後，最高法院宣判兇嫌陳男無期徒刑定讞。林安順小兒子疑因覺得司法不公走上歧途，不但吸毒還加入幫派參與鬥毆，昨天更是毆打養大他的母親。

據了解，1997年10月8日，時任台北縣刑警大隊（現改為新北市政府警察局刑警大隊）小隊長林安順，接獲舉報毒販李得陽與陳達民攜槍到中和販毒。林安順立即率員趕抵現場盤查，不料李、陳見警方出現不但拒絕受檢，還與警方爆發槍戰。其中陳達民持槍射擊警員許振發，導致許振發眉心中彈倒地，警槍掉落後被李得陽趁亂撿起，李隨即朝壓制在陳達民身上的林安順開槍，導致林中槍殉職。

陳達民當場被支援警力逮捕，李得陽逃逸6天後落網。一、二審時兩人都被判死刑，但高院更二審認為殺人的是陳達民，李殺人部分被判無罪，因檢察官未上訴而確定。更四審時，高院又改認定李得陽才是凶手，將陳達民改判無期徒刑，並在2010年3月定讞。但李得陽此時早已服完刑出獄。家屬控訴真凶逍遙法外，經聲請再審後，李得陽最後被判無期徒刑定讞。

家屬對於判決十分不滿，林安順外甥表示，舅舅好好一個家被兩個匪徒毀了，當時兒子才出生沒多久，長大後覺得司法不公，上高中後竟說要「加入幫派幫爸爸討回公道」。就此開始混跡陣頭、幫派，並染上毒癮，揹上傷害、詐欺、槍砲等多項前科。去年林男更曾因在餐酒館與人發生口角，竟持刀砍傷對方，導致被害人驚恐地負傷至派出所求救。

吸毒後的林男性格變得暴躁易怒，昨天竟在家中毆打含辛茹苦撫養他長大的母親，母親昨天凌晨前往派出所驗傷申請家暴令，不料在等待家暴令核發時，林男再度對母親動粗，將王婦打到角膜出血、臉上挫傷，還嗆「我要每天凌虐妳」。讓家屬十分驚恐，林安順外甥賴大為更直言家暴令要修法，「不然又是一起殺母命案」。

家暴母親的林男被帶回警局。記者黃子騰／翻攝
家暴母親的林男被帶回警局。記者黃子騰／翻攝
王姓婦人眼睛結膜出血，臉部也有明顯擦挫傷。圖／家屬提供
王姓婦人眼睛結膜出血，臉部也有明顯擦挫傷。圖／家屬提供

幫派 家暴

延伸閱讀

殉職勇警遺孀獨自扶養3子 竟遭吸毒兒家暴打到眼出血

台中同志吸毒性愛半小時出人命 他伴男屍6天露餡下場出爐

在家吸毒父大義滅親報案 他見警竟拿菜刀要輸贏

鳳梨否認「害人墮胎」曬床伴對話反擊馮語婷　認吸毒過往：沒否認過

相關新聞

死因仍有疑點！五億高中生案今首開庭 夏姓配偶疑提早到躲媒體

身價5億元賴姓高中生墜樓案，檢方在6月底偵結，被控涉嫌殺人罪的夏姓配偶，檢方認事證不足，僅起訴偽造文書罪，今天台中地院首...

天道盟陳啟祥 走私K毒在柬被逮

天道盟不倒會二林分會副會長陳啟祥二年前懷疑毒品被「黑吃黑」，涉虐死運毒船長潛逃出境，檢方發布通緝；陳逃往柬埔寨，又準備走...

殉職勇警遺孀獨自扶養3子 竟遭吸毒兒家暴打到眼出血

26年前（1997年）因查緝毒品的不幸殉職的前台北縣刑警大隊小隊長林安順，遺孀王姓婦人一個人拉拔3個小孩長大。不料昨天卻...

曾怨司法不公！殉職警么兒步入歧途 吸毒鬥毆樣樣來

前台北縣刑警大隊小隊長林安順，1997年10月8日查緝毒品時，不幸遭毒販開槍擊中送醫傷重不治殉職，身後留下妻子及3子女，...

詐泰達幣 北市技工持槍恐嚇 面臨解雇

台北市上月發生幣商員工遭詐廿四萬顆泰達幣，市價約七八○萬元，過程中還有人持槍恐嚇；警方逮捕四嫌，其中謝姓男子是台北市工務...

北市公燈處技工疑欠債 持槍恐嚇詐價值780萬元泰達幣 4人落網交保

台北市李姓幣商員工遭暴力集團持槍恐嚇，詐24萬顆泰達幣，價值約780萬元新台幣。警方獲報查出，主嫌賴姓男子涉找來疑欠債、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦