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時常轉換陣地製毒仍被警鎖定 租屋處查獲257包毒咖啡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

廖姓男子近期涉嫌購買K他命等毒品，再混合咖啡粉等原料做成毒品咖啡包，疑想趁暑假販售給青少年大撈一筆。基隆警方布線追查，昨天逮捕廖男和張姓友人，查扣257包毒品咖啡包，帶回偵詢後，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。

基隆市警二分局1個多月前接獲線報，年約20歲廖男意圖販賣毒品咖啡包牟利，與市警局少年隊、婦幼隊組成專案小組查緝。據了解廖男頗為機警，每隔一段時間就會更換據點，不會超過2周就會轉移陣地，製作毒品咖啡包。

警方近期鎖定廖男移往基隆市信義區深溪路某社區製毒，昨天下午持向基隆地方法院聲請的搜索票，前往社區埋伏，趁廖男外出後將他逮捕，再帶回租住處搜索，逮捕在屋內的張姓男子，並查扣毒品咖啡包成品257包、K他命17公克及毒品分裝原料2包、電子磅秤2台、封口機1台和毒品咖啡包分裝袋等證物。

廖男否認要販毒，表示做好毒品咖啡包之後，是要供自己施用。警方製作筆錄後，將全案移送基隆地檢署偵辦，並持續追查毒品來源，釐清銷售管道及其他共犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

廖姓男子涉嫌製作毒品咖啡包，疑想趁暑假販售給青少年大撈一筆。基隆警方布線逮捕，偵詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
廖姓男子涉嫌製作毒品咖啡包，疑想趁暑假販售給青少年大撈一筆。基隆警方布線逮捕，偵詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
廖姓男子涉嫌製作毒品咖啡包，疑想趁暑假販售給青少年大撈一筆。基隆警方布線逮捕，偵詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
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廖姓男子涉嫌製作毒品咖啡包，疑想趁暑假販售給青少年大撈一筆。基隆警方布線逮捕，偵詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
廖姓男子涉嫌製作毒品咖啡包，疑想趁暑假販售給青少年大撈一筆。基隆警方布線逮捕，偵詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

毒品 基隆 販毒

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