快訊

王鴻薇公布錄音檔 爆料im.B詐團稱「受騙調查官可拿回利息換不立案」

員工待不到2年就離職…蘋果遭評「美國最差勁雇主」原因曝光、它拿No.2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收納盒藏毒品 警盤查他心虛誆稱「是藥」露餡遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

王姓男子7月19日凌晨將毒品海洛因、安非他命藏在硬殼收納盒，旋即走出住處買消夜。途中他步經新北市八里區中山路二段見警車巡經，心虛意圖閃躲遭警攔下盤查，當場在其側背包搜出藏毒硬殼收納包，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，王姓男子（35歲、木工）有多項前科，這個月19日凌晨3時許，他將11小包毒品安非他命、1小包海洛因藏在一只硬殼收納盒，旋即放進側背包內走出住處外出買消夜。途中他走到新北市八里區中山路二段前，見警車巡邏經過，王男心虛刻意閃躲。

蘆洲交通分隊警員吳國書、楊鉛清警覺異樣下車攔下盤查。過程中王男話語吞吐、面露緊張，徵得王男同意搜索側背包，發現包內有只硬殼收納盒，警詢問「這裡面是放什麼？」王男脫口回說「是藥」，員警當場打開查看，果見有12小包白色粉末。

經警試劑檢測確認為二級毒品安非他命（12.73公克）、海洛因（0.61公克）一併帶回偵辦。偵詢時王男坦承持有吸食，但否認販賣，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，另持續溯源追查供毒上游到案說明。

蘆洲分局交通隊隊長黃寬恕呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

王男攜毒遭警攔下查獲帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
王男攜毒遭警攔下查獲帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
王男攜毒遭警攔下查獲帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
王男攜毒遭警攔下查獲帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
王男攜毒遭警攔下查獲帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
王男攜毒遭警攔下查獲帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 八里

延伸閱讀

影／台南「5條通」毒品藥頭 遇警攻堅還想持刀反抗被制伏

小套房內種大麻！製成復活島石像大麻巧克力 毒販下場慘了

人權團體呼籲無用 新加坡近二十年來首度處決女性死囚

新加坡處決毒販給台灣的啟示

相關新聞

影／台南「5條通」毒品藥頭 遇警攻堅還想持刀反抗被制伏

台南市警二分局偵辦毒品案溯源，發現29歲胡姓男子為藥頭，今年2月起涉傷害、毀損等5案被通緝，昨午循線在佳里住處埋伏後破門...

機車沒煞車險撞怒喊「夭壽！」 竊嫌不顧騎士死活專偷煞車卡鉗被逮

基隆地區近日很多機車族上班騎車外出時，騎到路口才發現煞車壞了，有的差點發生車禍撞車，才發現「煞車卡鉗」被拆偷走，氣得大罵...

收納盒藏毒品 警盤查他心虛誆稱「是藥」露餡遭逮

王姓男子7月19日凌晨將毒品海洛因、安非他命藏在硬殼收納盒，旋即走出住處買消夜。途中他步經新北市八里區中山路二段見警車巡...

小套房內種大麻！製成復活島石像大麻巧克力 毒販下場慘了

彰化縣警局刑警大隊偵破一起販賣毒品大麻案，遠征新北查獲吳姓男子承租小套房種植大麻，甚至萃取大麻混入巧克力，製成造型特殊的...

結婚時就吃軟飯…男向前妻要錢不成 竟持刀埋伏還開車衝撞

吳姓男子因缺錢花用向前妻要錢，被拒絕後心生不滿在今年5月25日晚間跑到前妻住處地下室停車場持刀埋伏，待前妻返家後持刀揮砍...

自荷蘭夾帶大麻種子入境 南科工程師自學種大麻下場慘

台南科學園區蔡姓工程師去年8月到荷蘭出差，購買6顆大麻種子夾帶入境，並網路自學在住處培育3株植株，他在友人群組哈啦，可以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦