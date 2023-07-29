收納盒藏毒品 警盤查他心虛誆稱「是藥」露餡遭逮

王姓男子7月19日凌晨將毒品海洛因、安非他命藏在硬殼收納盒，旋即走出住處買消夜。途中他步經新北市八里區中山路二段見警車巡經，心虛意圖閃躲遭警攔下盤查，當場在其側背包搜出藏毒硬殼收納包，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，王姓男子（35歲、木工）有多項前科，這個月19日凌晨3時許，他將11小包毒品安非他命、1小包海洛因藏在一只硬殼收納盒，旋即放進側背包內走出住處外出買消夜。途中他走到新北市八里區中山路二段前，見警車巡邏經過，王男心虛刻意閃躲。

蘆洲交通分隊警員吳國書、楊鉛清警覺異樣下車攔下盤查。過程中王男話語吞吐、面露緊張，徵得王男同意搜索側背包，發現包內有只硬殼收納盒，警詢問「這裡面是放什麼？」王男脫口回說「是藥」，員警當場打開查看，果見有12小包白色粉末。

經警試劑檢測確認為二級毒品安非他命（12.73公克）、海洛因（0.61公克）一併帶回偵辦。偵詢時王男坦承持有吸食，但否認販賣，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，另持續溯源追查供毒上游到案說明。

蘆洲分局交通隊隊長黃寬恕呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。

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