自荷蘭夾帶大麻種子入境 南科工程師自學種大麻下場慘

台南地院認蔡姓工程師坦承自國外輸入大麻種子且栽種成苗犯行，且栽種大麻植株3株數量非大，其惡性及犯罪情節相較大量製造毒品牟利者有別，應執行2年8月。圖／本報資料照

台南科學園區蔡姓工程師去年8月到荷蘭出差，購買6顆大麻種子夾帶入境，並網路自學在住處培育3株植株，他在友人群組哈啦，可以找外勞栽種「賣草」，今年2月被警查獲，辯稱僅供施用而栽種大麻，法官認他犯私運管制物品進口又意圖供製造毒品用而栽種大麻，應執行2年8月。

檢警調查，蔡男於去年8月中旬，藉由出差至荷蘭的機會，在當地購買大麻種子6顆後，放在托運行李內自桃園國際機場入關而私運入境進口。

自去年12月起，他在新市住處內，依照網路自學的栽種大麻方法，採購生長燈、溫度控制器、澆水器等設備及肥料，成功培育3顆大麻種子成長至植株階段。經保安警察三總隊第二大隊2月20日持搜索票至住處搜索，扣得大麻植株2株、乾燥大麻株1株及相關設備等。

而查扣大麻植株，經檢視葉片外觀均具大麻特徵，隨機抽樣2株，經調查局濫用藥物實驗室檢驗均含第二級毒品大麻成分。

蔡男辯稱，僅供施用而栽種大麻，並無販賣的意思。律師表示，蔡男擔任工程師，年薪及家境優渥，沒有必要透過販賣大麻賺錢；原本帶入關的種子只有6顆，手上只有2株大麻，另1株枯萎。

律師說，蔡男與友人的LINE對話紀錄，只是想要炫耀自己可以自學栽種大麻，朋友也認真討論，才會從網路影片內容拼湊天馬行空的對話內容，其中講到洗外勞錢部分，是在說要從中國進口精品販賣給外籍移工，不是要販賣大麻；以蔡男種植的量而言，與他所提及找一堆外勞栽種、大規模量產的狀況不符，不能以該對話紀錄認定他種植大麻非供自用。

台南地院審酌，蔡男任職科技公司擔任工程師，受高等教育、為高社經地位者，對於毒品危害性、對社會秩序的破壞性應該很清楚，卻未能恪守法律，明知大麻種子、植株均為違禁物，竟為製造大麻，輸入大麻種子後，在住處栽種大麻成株。

惟念及他犯後自始坦承自國外輸入大麻種子且栽種成苗犯行，且栽種大麻植株3株數量非大，其惡性及犯罪情節相較大量製造毒品牟利者有別。認他犯私運管制物品進口罪處7月，又意圖供製造毒品之用，而栽種大麻處2年7月，應執行2年8月，可上訴。