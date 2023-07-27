避免重演南方澳橋斷 全國101座危橋已重建或補強

行政院今（27）日召開院會時聽取交通部報告「全國縣市政府橋梁安全檢測情形及精進作為」，該計畫執行期間更由行政院公共工程委員會每月於督導會報專案協調及督導各部會執行計畫，101座橋梁均已完成。

交通部表示自108年10月南方澳大橋斷橋後，除投入10億元重建該橋外，並立即針對全國2.6萬座橋梁進行總體檢。109年2月奉行政院蘇前院長核定為期3年、總經費14.26億元之「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」，就全國101座危橋進行重建或補強。計畫執行期間更由行政院公共工程委員會每月於督導會報專案協調及督導各部會執行計畫，101座橋梁均已完成。整建後橋梁可提升橋梁安全及服務水準，並降低橋梁長期維護成本。

行政院長陳建仁指出，為維護用路人安全，橋梁管理必須定期進行檢測，一旦發現問題，應立即維修處理。因此，為使各橋梁管理機關落實平時的橋梁養護維修，本院於109年7月21日訂頒｢橋梁維護管理作業要點｣進行規範，明訂全國所有車行橋梁強制納入所屬車行橋梁管理系統，同時導入中央主管機關評鑑機制，以督考橋梁管理機關定期辦理檢測與維修，掌握橋梁安全的執行狀況

交通部說，針對橋梁所需維修經費，中央每年均依各縣市政府所轄道路面積權重，由主計總處透過汽燃費逕撥統籌分配款，供縣市政府使用於道路橋梁維管所需費用，其中每年橋梁檢測及維修均包含在內，若所轄橋梁維修經費較多，亦可透過申請由中央於生活圈計畫進行補助。

交通部公路總局局長陳瑞文表示，經過盤點全國共計有26,187座橋樑，全數將進行納管，其中由縣市政府管理的橋樑，縣市政府應建置橋梁基本資料、定期檢測、辦理維修及補強，並即時輸入橋梁管理資訊系統。中央主管機關為確保地方政府所辦橋梁檢測及維修作業，應視需要辦理評鑑作業。

最後，交通部提到，公路總局已於2023年7月5日發函各地方政府，轄管公路系統橋梁如有U≧3應於1年內維護之橋梁構件，可循行政程序提出補助申請；另後續中央辦理橋梁評鑑部分，檢測及維修作業將有更積極督導作為，除發函催告該縣市政府並通知該府首長外，另針對維修率最差縣市政府啟動專家學者輔導機制辦理現勘，最後協助地方政府申請生活圈計畫補助所轄公路系統受損維護改善經費，以保障全國用路人橋梁通行安全。