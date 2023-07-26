樹大招風？遭美法官判偽造證據 李昌鈺向友人訴心聲

美國聯邦法院廿一日判決，旅美刑事鑑識專家李昌鈺在1985年一起謀殺案中，曾在法庭上證稱死者家中的一條毛巾上有血跡，導致康乃狄克州兩名沒有犯下謀殺的男子入獄數十年，判決李昌鈺偽造證據，有支付損害賠償的責任，金額將由陪審團決定；判決新聞出爐後，許多李昌鈺的學生都對對此表達關心，據了解，李昌鈺日前回覆友人的關心指出，未來兩周會和州政府律師團與他個人律師討論發表正式聲明，除簡要說明當初到場蒐證過程，也強調半個世紀從事鑑識工 作，看到太多辦案警察和鑑識人員承受的壓力，他現在的心態很平静。

李昌鈺在回復朋友們的關心訊息中提及，30年前的案子，現場是由刑警隊主管，他當時只到現場跟實驗室人員做一些初步化驗、照相；他照的幻灯片存在個人檔案，30年後幻灯片不清楚，照片褪色是每個人都皆知的科學原理，不能說因為照片不清楚，就指控他們沒有做實化驗，更不能說因為照片紀錄不清楚，就認定他們偽造了證據。

他也回顧自己在1985年12月2日半夜去了現場，在現場找到的指紋，鞋印，血液都是被害人及家屬的。幾個禮拜後刑警根據線民及嫌犯祖母報告破案，當時並沒有用任何實驗室證據作破案證據。至於說8 名警察用不當手段偵訊嫌犯，更與他毫無關係。他是 1998 年到 2000 年擔任州警政廳長，該案發生時，他的身份是實驗室主任。

李昌鈺強調，當初團隊用標準操作方式，協助刑警找指紋、足跡、兇器、血液，在樓上洗手間發現洗手池及一條毛巾有輕微血跡的化學反應。20年後祖母及證人都去世了。毛巾竟變成了焦點，他指出，那條毛巾存放在警察局普通物證室20年後再化 驗，沒有找到血跡，現在沒有找到血跡並不代表20年沒有化驗。大家都知道血跡存放不利狀況及長久時間會造成分解退化甚失落。對於這個案件毛巾的炒作5年前就已經開始了。講來講去還是同樣的事情，歷史會證明一切。「我的觀念就是讓證據說話」。

李昌鈺有感而發指出，「從陳水扁到克林顿，從蘇建和到辛普森，从 Spector 到 皮特森，哪一個案件我們做鑑識，現場人員的不受攻擊？」只求問心無愧，很不幸他也是樹大招風。他感慨，「白人攻擊華人的事件越來越多，他們也認為這是一個很好的機會，能夠把我扳倒」。

李昌鈺說自己半個世紀從事鑑識工 作，看到太多辦案警察和鑑識人員承受的壓力。現在心態已經很平静，除感謝朋友的關心，也表示未來兩周與州政府律師團隊及他個人討論後，在發表正式聲明。