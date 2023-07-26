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鳳梨友女兒遭保母虐死案逆轉 高大成：女嬰身上沒有「五彩繽紛血」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

高雄市蔡姓刺青師「彫博」11個月大的女兒在保母家中身亡，他指控是遭保母虐待致死，全案經網紅鳳梨PO文曝光，不料案情逆轉，檢方查出是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡。法醫高大成案發時，曾推斷女嬰為意外受傷，「虐待毆打機率是零」，和檢察官的調查結果相符。

高大成今受訪說，一般虐童不會一照顧就施虐，多半都是照顧一段時間才施虐，而該女嬰僅給保母照顧2、3天，機會不大，加上女嬰身上沒有「五彩繽紛血」，也就是沒有被經常施暴致長期累積的舊傷，只有頭部外傷，受虐的機率也不大。再則如果小孩已有顱內出血昏迷了，交還給家長，家長會接受嗎？所以應該是在彫博家出事的，不是在保母家。

他說，所謂的五彩繽紛血是指長期受虐，今天這裡被打或捏了一次，隔天又哪裡被施暴，因時間不同而留下不同顏色的痕跡，但這個女嬰並沒有。女嬰解剖在髮根、血液、胃部驗出K他命反應，推測女嬰因吸入含K他命煙霧，造成血管的變化和智能的問題，很可能因此跌倒發生意外。

保母與其丈夫皆無驗出K他命反應，彫博則在案發後馬上把頭髮剪掉，但後來送驗有K他命反應。高大成說，身體中的K他命幾天就可以排光，但頭髮和身上其他的毛髮卻會累積，如果真要湮滅掉證據，只是剃去頭髮還不夠，得要全身都得剃光。

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法醫高大成今受訪說，女嬰身上沒有「五彩繽紛血」，也就是沒有被經常施暴致長期累積的舊傷，只有頭部外傷，受虐的機率不大。記者黃寅／攝影
法醫高大成今受訪說，女嬰身上沒有「五彩繽紛血」，也就是沒有被經常施暴致長期累積的舊傷，只有頭部外傷，受虐的機率不大。記者黃寅／攝影

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