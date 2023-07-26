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假網拍韓團演唱會門票 他被抓又再犯 騙近百人78萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

假網路拍賣詐騙居高不下，今年上半年發生4013件僅次假投資，刑事局兩個月來偵破數起共拘提9人，犯嫌販售韓團演唱會門票、名牌包、球鞋等，收錢不出貨或以三方詐騙手法騙得商品，其中陳姓男子停止羈押又繼續行騙，向近百人騙走78萬元。

警方調查，21歲陳姓男子在臉書販賣韓團TXT、BLACKPINK等演唱會門票，收到匯款卻不寄送門票，向11人騙走8萬元，今年5月被刑事局拘提依詐欺罪移送，檢方聲押獲准。

他被依詐欺罪起訴，停止羈押繼續行騙，在臉書賣韓團IVE、ZB1等演唱會門票、專輯及小卡、海報、手燈、手幅等周邊商品，收錢不出貨，向85人騙得70萬元，刑事局本月再拘提，檢方聲押，法院請回。

刑事局偵九大隊5月至本月查獲多起假網拍案，拘提陳等9人。33歲楊姓女子等2人在旋轉拍賣販售香水、名牌包，透過LINE私下交易，向16人騙149萬元，其中一名女子購買LV包被騙80萬元最多；29歲黃姓男子在臉書賣球鞋，向66人騙101萬元；31歲丁姓男子等2人在臉書賣韓團NMIXX演唱會門票，向37人騙18萬元。

另外，李姓男子等3人在臉書三方詐騙，向賣家購買釣具、球鞋等，再佯裝販賣相關商品，騙買家匯款給買家，李等人取得商品轉賣，25人被騙19萬元。

假網路拍賣詐騙居高不下，犯嫌販售韓團演唱會門票、名牌包、球鞋等，收錢不出貨或以三方詐騙手法騙得商品。記者李奕昕／翻攝
假網路拍賣詐騙居高不下，犯嫌販售韓團演唱會門票、名牌包、球鞋等，收錢不出貨或以三方詐騙手法騙得商品。記者李奕昕／翻攝
假網路拍賣詐騙居高不下，犯嫌販售韓團演唱會門票、名牌包、球鞋等，收錢不出貨或以三方詐騙手法騙得商品。記者李奕昕／翻攝
假網路拍賣詐騙居高不下，犯嫌販售韓團演唱會門票、名牌包、球鞋等，收錢不出貨或以三方詐騙手法騙得商品。記者李奕昕／翻攝
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演唱會 詐騙 詐欺

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