買運動彩券狂輸竟搶基隆彩券行 得手後變裝繞行小巷仍落網

台北市何姓男子疑買運動彩券輸錢，穿著黑色上衣走進基隆市仁二路一家彩券行後，涉嫌右手伸入自備的紙袋中，佯稱有武器，脅迫女店員交出2萬元及手機，逃離現場後，改穿藍色上衣逃避警方追緝。警方沿路調閱監視器查出他的行蹤及身分，逮捕偵詢後依強盜罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押獲准。

年約40歲何姓男子23日下午1點半多，帶著一個電信公司紙袋進入彩券行後，把紙袋放在陳售刮刮樂彩券的玻璃櫃上，右手伸入紙袋內，作勢內裝武器，要求女店員交付收銀機內的現金。

女店員得知他要行搶，相當害怕，被迫打開收銀機的抽屜，拿出2萬元現金交給他。何男還要拿走女店員手機，她有點猶豫，但在何男脅迫下交出手機。何男得手後離開彩券行，走入附近小巷內，脫掉帽子、拿掉眼鏡，並換穿藍色T恤逃離基隆。

基隆警一分局接獲報案後，由偵查隊和延平街派出所組成專案小組查辦，調閱周邊50多具監視器畫面，查出他犯案除了變裝，還刻意繞行多條巷弄，再走到東岸停車場開車回台北市內湖區住處。