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買運動彩券狂輸竟搶基隆彩券行 得手後變裝繞行小巷仍落網
台北市何姓男子疑買運動彩券輸錢，穿著黑色上衣走進基隆市仁二路一家彩券行後，涉嫌右手伸入自備的紙袋中，佯稱有武器，脅迫女店員交出2萬元及手機，逃離現場後，改穿藍色上衣逃避警方追緝。警方沿路調閱監視器查出他的行蹤及身分，逮捕偵詢後依強盜罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押獲准。
年約40歲何姓男子23日下午1點半多，帶著一個電信公司紙袋進入彩券行後，把紙袋放在陳售刮刮樂彩券的玻璃櫃上，右手伸入紙袋內，作勢內裝武器，要求女店員交付收銀機內的現金。
女店員得知他要行搶，相當害怕，被迫打開收銀機的抽屜，拿出2萬元現金交給他。何男還要拿走女店員手機，她有點猶豫，但在何男脅迫下交出手機。何男得手後離開彩券行，走入附近小巷內，脫掉帽子、拿掉眼鏡，並換穿藍色T恤逃離基隆。
基隆警一分局接獲報案後，由偵查隊和延平街派出所組成專案小組查辦，調閱周邊50多具監視器畫面，查出他犯案除了變裝，還刻意繞行多條巷弄，再走到東岸停車場開車回台北市內湖區住處。
警方24日到何男住處將他逮捕，他看到員警出現感到訝異，供稱買運動彩券輸了不少錢，才會預謀到彩券行行搶，被帶回基隆偵詢前，打電話給他母親說明狀況，語多後悔。警方偵詢後將何男送辦。基隆地檢署檢察官複訊後，以何男涉犯重罪，有逃亡、再犯之虞向基隆地方法院聲押，法官開庭後裁准羈押。
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