吸毒下場、持有刑罰融入饒舌 高中生嗨唱正向歌

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市警察局暑假青春專案「青春挺『Real』」系列活動青春饒舌秀，今在中壢銀河廣場熱鬧舉行，市警局及青年局共同廣徵桃園國、高中職嘻研社共10組學生一起參與饒舌創作表演，推廣5反1強化（反毒品、反詐欺、反色情、反幫派暴力、反深夜遊蕩及強化少年網路安全概念）的防制觀念。

桃園市長張善政表示，前一陣子啟動青春專案，希望青少年暑假別涉足不良場所，若想打工也別輕易被騙，為了將青少年的精力及能量用在正確地方，因此舉行青春饒舌秀活動，讓青少年培養有興趣的一技之長，並大展長才。

桃園市警察局少年隊長戴賢表示，本次活動共有10組學生組隊報名，將「5反1強化」（反毒品、反詐欺、反色情、反幫派暴力、反深夜遊蕩及強化少年網路安全概念）的防制觀念，融入年輕人喜愛的饒舌歌中，最後由人氣票選，第一名可獲1萬元獎金。

陽明高中嘻研社同學王又民、楊耀瑜表示，過去寫饒舌歌都是創作自身故事，這次試著融入反毒等內容相當新鮮也充滿挑戰，也相較國外歌詞內容走出不一樣風格，將吸毒身體反應、刑罰都融入歌詞當中，希望藉由自身力量，告訴大家千萬別這麼做。

警察局長吳坤旭說，暑假期間必須有正當娛樂，家長除注意孩子有無出入不良場所外，更要注意是否有誤入打工陷阱中，很多詐騙集團會吸收青少年當車手，若孩子剛打工幾天就立刻拿錢回家，務必要注意。

另外，少年隊8月7日將於臉書粉絲專頁線上直播「青春相談室」，邀請藝人「阿拉斯」暢談青春議題，民眾只要上線留言互動，即可參加抽獎，最大獎項為Switch一台，還有筋膜槍及7-11禮券等好禮，歡迎民眾屆時上線一起參與，相關訊息請隨時關注桃園市警局臉書粉絲團或少年隊臉書粉絲團。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市警察局暑假青春專案「青春挺『Real』」系列活動青春饒舌秀，今在中壢銀河廣場熱鬧舉行。記者翁唯真／攝影
桃園市警察局暑假青春專案「青春挺『Real』」系列活動青春饒舌秀，今在中壢銀河廣場熱鬧舉行。記者翁唯真／攝影
桃園市警察局辦青春饒舌秀，陽明高中嘻研社同學王又民（左）、楊耀瑜（右）表示，過去寫饒舌歌都是創作自身故事，這次試著融入反毒等內容相當新鮮也充滿挑戰。記者翁唯真／攝影
桃園市警察局辦青春饒舌秀，陽明高中嘻研社同學王又民（左）、楊耀瑜（右）表示，過去寫饒舌歌都是創作自身故事，這次試著融入反毒等內容相當新鮮也充滿挑戰。記者翁唯真／攝影

反毒 桃園 幫派 詐欺

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