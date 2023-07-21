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威脅關狗籠、做伏地挺身 北市刑大逮宜蘭弘仁會4成員

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

22歲宜蘭縣陳姓男子自稱弘仁會成員，平時在宜蘭地區以暴力討債牟利，為逼人還錢，以體罰方式讓被害人心生恐懼；台北刑大偵三隊接獲線報展開調查，日前拘提陳姓男子及同夥共4人到案。

警方清查陳嫌手機內容，發現他以「弘揚國際，仁者無敵」的口號，在宜蘭招募小弟，追討債務時，還會威脅對方要關狗籠，警方訊後依組織、恐嚇取財罪嫌移送法辦。

陳嫌經營討債業務，以低價購買債權，他日前追討一筆12萬元債務時，將被害人押到山區毆打，強逼被害人做伏地挺身，聯繫親友還錢，更揚言不還錢就斷手斷腳，親友拿出40萬元後，陳嫌不滿足，以利息沒有清償，再向家屬強要40萬元得逞，北市刑大日前拘提陳嫌等4人到案，查扣開山刀、現金等贓證物。

台北市刑大偵三隊，前往宜蘭逮捕竹聯幫弘仁會陳姓男子等4人。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵三隊，前往宜蘭逮捕竹聯幫弘仁會陳姓男子等4人。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵三隊，前往宜蘭逮捕竹聯幫弘仁會陳姓男子等4人。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵三隊，前往宜蘭逮捕竹聯幫弘仁會陳姓男子等4人。記者廖炳棋/翻攝

討債 宜蘭 債務 幫派 黑道

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