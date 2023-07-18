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影／東海商圈刺青師夥弟販毒 只賣有「圖案」熟客落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方去年底偵辦一起毒品案溯源，發現在東海大學國際街商圈的陳姓刺青師，疑夥同胞弟，販售毒品牟取不法收益，陳還利用自己刺青店為據點，採取「熟客制」，要有刺青的客人，或是透過刺青客人介紹，才可向他購買毒品，警方去年底收網，查扣市價約5萬元的一、二級毒品，台中地檢署依毒品罪起訴。

經查，陳姓男子（55歲）在東海大學國際街商圈經營刺青店，有吸毒惡習，後來為了牟取不法利益，開始兼賣毒品，夥同胞弟（52歲）一起犯案，陳因擔心販毒犯行遭檢警追查，因此會採取熟客制，以自己的刺青店為據點，要身有刺青的熟客，或是熟客介紹的客人，才可跟他買毒。

陳男除了採取熟客制之外，每次交易都只準備客戶需要的量，不會另外存貨，以降低被警方查獲的風險，十分謹慎小心。

台中市刑大偵二隊在去年間偵辦一起毒品案時溯源，查出陳姓兄弟是毒品上手，因此展開蒐證，去年10月間持搜索票前往查緝，當場查獲海洛因5.1公克、安非他命14.5公克、分裝袋一大包、電子磅秤2台、行動電話2支等贓證物，毒品市價約5.4萬元，全案警詢後，依毒品罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，檢方在近日偵結起訴陳姓兄弟。

台中市刑大呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法，警方為遏止毒品危害，也將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護「毒品零容忍」的優質治安環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市陳姓刺青師夥同胞弟販毒，警方去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓刺青師夥同胞弟販毒，警方去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓刺青師夥同胞弟販毒，警方去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
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毒品 刺青 台中市

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