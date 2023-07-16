最會「恐嚇」民眾的警分局長半年內再調 創清水分局長歷任紀錄
台中市清水警分局長周俊銘被長官稱為最會「恐嚇」民眾的分局長，後天將調任台中市警局第二分局長，他常提醒同事，有新的法令要善盡宣導責任，讓民眾知道規定內容，他也會主動告知當地民代和里長，協助宣導，減少民眾違規觸法，最後再發布新聞，告知民眾將執法，雖被稱為最會「恐嚇」民眾的分局長，此稱號卻源自他的暖心。
周俊銘今年一月才從台中市警局保安大隊長調任清水分局長，後天將調任二分局長，到任清水分局長才半年就調動，是歷任清水分局長任期最短首例，他從原台中縣區調到市區「數字」分局，勤務更繁重，警界內部說，這是將重用他的動法；他將調任，許多同事不捨。
分局長周俊銘常有創新想法，與同事討論後運用在治安和交通上，他也常到場會勘交通問題，沙鹿區一處危險路口被稱為行人地獄，各單位會勘，周俊銘是各單位中，唯一到場單位首長，他說到現場才能看清問題，提出有效的解法方式。
依最新內政部發布警政署副署長等重要警職人事案說明，基於現階段推動打詐、肅槍、掃黑、緝毒及選舉維安等重點治安工作需要，有效發揮整體治安功能，並考量甫於本年1月辦理大幅度重要警職異動，縣（市）政府警察局局長及直轄市政府警察局分局長職期多未滿半年，為求人事安定，全力投入治安維護工作，除直轄市政府警察局分局長將屆齡退休者予以調整為非危勞職務，及依警察人員陞遷辦法辦理縣（市）政府警察局副局長服務地區調整外，全案以最小幅度人事調整為原則，並參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定，相關調整共20人，統一於7月18日交接到任。
其中，台中市政府警察局第二分局分局長楊川陞任新北市政府警察局警政監；台中市政府警察局清水分局分局長周俊銘調任台中市政府警察局第二分局分局長；台中市政府警察局太平分局分局長蔡慶星調任台中市政府警察局清水分局分局長。警政署行政組科長廖誌銘調任台中市政府警察局太平分局分局長。
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