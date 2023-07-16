最會「恐嚇」民眾的警分局長半年內再調 創清水分局長歷任紀錄

台中市清水警分局長周俊銘被長官稱為最會「恐嚇」民眾的分局長，後天將調任台中市警局第二分局長，他常提醒同事，有新的法令要善盡宣導責任，讓民眾知道規定內容，他也會主動告知當地民代和里長，協助宣導，減少民眾違規觸法，最後再發布新聞，告知民眾將執法，雖被稱為最會「恐嚇」民眾的分局長，此稱號卻源自他的暖心。

周俊銘今年一月才從台中市警局保安大隊長調任清水分局長，後天將調任二分局長，到任清水分局長才半年就調動，是歷任清水分局長任期最短首例，他從原台中縣區調到市區「數字」分局，勤務更繁重，警界內部說，這是將重用他的動法；他將調任，許多同事不捨。

分局長周俊銘常有創新想法，與同事討論後運用在治安和交通上，他也常到場會勘交通問題，沙鹿區一處危險路口被稱為行人地獄，各單位會勘，周俊銘是各單位中，唯一到場單位首長，他說到現場才能看清問題，提出有效的解法方式。

依最新內政部發布警政署副署長等重要警職人事案說明，基於現階段推動打詐、肅槍、掃黑、緝毒及選舉維安等重點治安工作需要，有效發揮整體治安功能，並考量甫於本年1月辦理大幅度重要警職異動，縣（市）政府警察局局長及直轄市政府警察局分局長職期多未滿半年，為求人事安定，全力投入治安維護工作，除直轄市政府警察局分局長將屆齡退休者予以調整為非危勞職務，及依警察人員陞遷辦法辦理縣（市）政府警察局副局長服務地區調整外，全案以最小幅度人事調整為原則，並參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定，相關調整共20人，統一於7月18日交接到任。