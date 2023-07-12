台南「狀元」虐殺案帶頭者稱被嗆不滿 2嫌裁押禁見

台南市綽號「狀元」47歲任姓男子遭人押走圍毆身亡、丟包奇美醫院。警方昨逮捕涉案4男2女，起出棍棒及8把長短槍，其中28歲陳姓男子、20歲謝姓、23歲張姓、26歲黃姓男子4人被控施暴，20歲陳姓女子涉丟包死者，依殺人等罪嫌移辦。陳、張姓2人經法院審理後裁定羈押禁見。

陳男等人被依殺人、組織幫派、妨害自由等罪嫌移辦，檢方認陳、張男等人涉嫌重大且有逃亡、串供之虞，向台南地院聲押禁見獲准。

帶頭圍毆陳嫌供稱，「因遭對方嗆聲，打人只是要教訓」，不知會鬧出人命。警方追查懷疑雙方因金錢糾紛衝突，施暴者疑不知任男前一天被打已腦震盪，再次暴打出手過重，正追查在逃共犯、幕後指使者。

警方表示，專案小組調查比對相關監視器，發現死者9日晚10點在東區「醉天地」海產店遭人押走後，帶往安南區「四草茶行」招待所毆打，再被載往奇美醫院丟包不治。

警方接獲醫院保全報案後不久，載人丟包的張姓男子與同車陳姓女子到永康分局投案、否認動手打人。員警比對監視器畫面鎖定11輛涉案車輛，查出其中1輛是任生前遭強押至四草茶行搭乘車輛，再比對網路流傳遭虐打影像，傳喚涉嫌在茶行圍毆的共犯。