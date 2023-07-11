台東街頭隨機殺人 嫌犯收押

張姓嫌犯持美工刀隨機攻擊路人，前天移送至地檢署複訊後，聲押獲准。記者徐白櫻／攝影 台東市區前天發生街頭隨機殺人案，被害女子仍在醫院治療，行凶的張嫌前天深夜移送台東地檢署複訊，檢訊後以張涉殺人未遂，恐逃亡及反覆犯罪，向法院聲請羈押獲准；縣府社會處昨也派員訪視加害家庭，關懷被害人。

台東地檢署表示，張嫌前天中午12時許，在台東市區持刀傷人，涉殺人未遂，所犯為5年以上重罪，並認為張有逃亡及反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押。

台東地院指出，張嫌犯罪對象為隨機挑選，對社會大眾人身安危影響極大，裁定羈押。

台東縣調站昨證實，帶領2子奮勇救人，下車分持湯勺、電扇及行李箱制伏嫌犯的人，是站內資深司機許世光，許是阿美族人，在台東站服務27年，工作態度勤奮且個性正直，父子3人見義勇為傳為佳話，已報請局本部表揚。

台東縣府社會處長陳淑蘭表示，被害女子已脫離險境，昨日轉入普通病房由家屬陪伴，但受莫名創傷後，身心都相當虛弱、需要多休息，暫無法接受探視，後續除致贈慰問金，若需法律、心理諮商或經濟需求，縣府將全力協助。