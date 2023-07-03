收一個人頭戶15萬！警猛抓豬仔案 「奇貨可居」價噴5倍

刑事局中打五隊查獲以楊男為首的詐騙集團，帶回涉案7人移送法辦。記者陳宏睿／翻攝 刑事局中打五隊今宣布破獲楊姓男子為首的詐騙集團，涉及非法拘禁、凌虐人頭戶被害人，楊等7人都被依法送辦，不過檢警調查時發現，歹徒收購人頭戶的價格，已從每個帳戶2至3萬元，暴漲至每帳戶10萬至15萬元，辦案人員判斷，價格暴漲與檢警瘋狂掃蕩該類案件有關，造成「奇貨可居」。

刑事局追查人頭戶被害人遭拘禁案，查出楊姓男子（34歲）為首的詐欺集團，以「收車」為由，向被害人遊說賣帳戶，強調「不控車」，有兩名被害人上勾後，反被楊等人限制行動，更以鎮暴槍、辣椒水凌虐，其中一名被害人背部全是瘀青，警方近日收網帶回7人，楊因另涉他案，直接發監。

專案小組發現，近年因詐騙集團控制人頭戶被害人，還涉及凌虐、轉賣給其他詐騙集團的案件，層出不窮，引發社會關注，檢警大動作針對此類案件抓人，也造成市場上「供需失衡」，詐騙集團需要花更多的錢，去購買人頭戶。

辦案人員以楊案為例，楊男已開出每個人頭戶10萬至15萬元的價格，向孫姓、王姓被害人收購帳戶，價格已從過去每個帳戶2萬至3萬元，暴漲5倍之多，顯示人頭戶「奇貨可居」的現象。

另外，外界會以為歹徒通常只是「口頭開價」，不會實際付錢給人頭戶提供者，但實際上，詐騙集團為了避免遭查緝風險，實際上會提供酬勞給被害人，以延長犯罪時間，楊案中的兩名被害人中，王男就有收到歹徒提供的酬勞，但孫男因帳戶出問題，才被凌虐還沒拿到錢。

辦案人員也說，歹徒為何要限制「豬仔」的人身自由，主要原因除了避免被害人臨時改變主意，造成詐騙贓款無法順利提領，另也要避免詐團的「黑吃黑」手法，因為其他詐騙同行，也有可能佯裝人頭戶提供者，提供帳戶給詐團，贓款一旦入帳，人頭戶所有人馬上領款，讓詐團「作白工」。

楊男涉及詐騙、妨害自由案，由刑事局中打五隊報請台中地檢署檢察官鐘祖聲指揮， 與台中市第五、第六警分局、台北市信義警分局共組專案小組偵辦，經連月偵搜，上月14日兵分六路收網，帶回楊等涉案7人，查扣涉案手機、硬碟、電腦等贓證物，警詢後依傷害、詐欺、妨害自由、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦。