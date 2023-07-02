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「明仁會條款」桃園最大場…竹聯前堂主公祭1400人弔祭 警查獲2通緝犯

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

竹聯幫信堂前堂主「蕃薯」邱文欽公祭告別式今天上午在桃園市中壢互殯葬園區舉辦，邱文欽在竹聯幫輩分高，公祭引起道上重視，竹聯幫、太陽會各大幫眾1400多人到場弔祭，向這位「道上大哥」送行場面哀榮；警方動員100名警力設盤查點蒐證，查獲1名竊嫌和2名通緝男，為5月立院通過新增「明仁會條款」後，桃園蒐證查察最大一場幫派公祭活動。

「蕃薯」邱文欽為竹聯幫前幫主「旱鴨子」陳啟禮時期的信堂堂主，也是竹信集團前總裁，在竹聯幫輩分高，他在今年6月8日過世，享年68歲，家屬今天辦理告別式公祭，包括中華統一促進黨總裁張安樂及竹聯幫堂主多人，率幫眾500多人到場，統一身著白襯衫、黑領帶致祭送行，太陽會等各大幫派亦派代表弔祭，總共賓客1400多人參與公祭，中壢警方到場設盤查點和蒐證掌握情資，公祭儀式順利。

今年5月間，立法院三讀通過組織犯罪防制條例修正案，增訂「明仁會條款」以來，警方重視春酒、公祭等活動，明示或暗示自己是黑幫相關背景或嗆聲均可能法辦，邱文欽這場公祭告別式活動，吸引大批派分子致祭引起警方重視，出動大批警力盤查蒐證，成為「明仁會條款」明文立法後，桃園市最大一場幫派公祭盤查活動。

警方大批警力蒐證公祭情資下，一名參與公祭的陳姓男子（26歲）趁機在中壢殯葬區旁超商，偷竊江姓男子在超商用餐區的皮包後參加公祭現場被抓，另查獲江男（25歲）涉犯過失傷害罪嫌通緝、呂男（24歲）涉犯詐欺罪嫌通緝，分別移送士林、彰化地檢署歸案。

中壢分局長唐嘉仁表示，立院修正通過組織犯罪防治條例，增訂「明仁會條款」後，警方將持續執行防制幫派公開活動臨檢及掃黑行動專案，加強幫派公開活動管制和臨時設置盤查點盤查，維護社區治安。

竹聯幫信堂前堂主「蕃薯」邱文欽公祭，各幫派代表1400人弔祭場面哀榮，警方依「明仁會條款」盤查蒐證。圖／警方提供
竹聯幫信堂前堂主「蕃薯」邱文欽公祭，各幫派代表1400人弔祭場面哀榮，警方依「明仁會條款」盤查蒐證。圖／警方提供
竹聯幫信堂前堂主「蕃薯」邱文欽公祭，各幫派代表1400人弔祭場面哀榮，警方依「明仁會條款」盤查蒐證。圖／警方提供
竹聯幫信堂前堂主「蕃薯」邱文欽公祭，各幫派代表1400人弔祭場面哀榮，警方依「明仁會條款」盤查蒐證。圖／警方提供
竹聯幫信堂前堂主「蕃薯」邱文欽公祭，參加公祭陳男（見圖）涉犯偷竊罪嫌被抓。圖／警方提供
竹聯幫信堂前堂主「蕃薯」邱文欽公祭，參加公祭陳男（見圖）涉犯偷竊罪嫌被抓。圖／警方提供
竹聯幫信堂前堂主「蕃薯」邱文欽公祭，各幫派代表1400人弔祭場面哀榮，警方依「明仁會條款」盤查蒐證。圖／警方提供
竹聯幫信堂前堂主「蕃薯」邱文欽公祭，各幫派代表1400人弔祭場面哀榮，警方依「明仁會條款」盤查蒐證。圖／警方提供

竹聯幫 幫派 明仁會 告別式 通緝

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