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暑期青春專案首日 北市松山警查獲室內吸菸、通緝等3人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警局今啟動為期2個月的暑期青春專案，淨化治安環境、避免青少年沾染不法；松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，當場查獲違反菸害防制法案2件2人，洗錢、傷害案的通緝犯1人，皆依法函辦、移送歸案。

松山分局表示，疫情解封後首個暑假到來，為配合執行暑期保護青少年青春專案，將加強防制新興毒品、電子菸、組織吸收少年、詐欺集團吸收少年車手、兒少性剝削、傳播性影像等不法，落實少年輔導委員會輔導先行制度，強化網路安全觀念等；昨深夜也集結警力，加強查察轄區網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，避免青少年深夜流連在外，不慎沾染不法。

過程中，員警在轄內KTV臨檢時，分別在包廂內查獲25歲黃姓男子、26歲徐姓女子違規吸菸，違反菸害防制法，抄登身分資料後將函送衛生局裁處；另在轄內網咖臨檢時，當場查獲因洗錢案遭台北地院通緝，又因傷害案遭新北地檢署通緝的31歲陳姓男子，帶返偵詢後依法將其解送歸案。

警方呼籲，時逢學生暑期、疫情解封之際，青少年交友、出遊、社交、打工活動密集，切勿以身試法涉足不當場所，保持健康生活。警方將持續不定期實施臨檢，加強巡查青少年易聚集場所，相關營業場所業者若見青少年深夜遊蕩，應即時向警方通報，前往查察，保護青少年並淨化治安環境。

松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，當場查獲違反菸害防制法案2件2人，洗錢、傷害案的通緝犯1人。記者李隆揆／翻攝
松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，當場查獲違反菸害防制法案2件2人，洗錢、傷害案的通緝犯1人。記者李隆揆／翻攝
松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，當場查獲違反菸害防制法案2件2人，洗錢、傷害案的通緝犯1人。記者李隆揆／翻攝
松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，當場查獲違反菸害防制法案2件2人，洗錢、傷害案的通緝犯1人。記者李隆揆／翻攝
松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，當場查獲違反菸害防制法案2件2人，洗錢、傷害案的通緝犯1人。記者李隆揆／翻攝
松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，當場查獲違反菸害防制法案2件2人，洗錢、傷害案的通緝犯1人。記者李隆揆／翻攝
松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，當場查獲違反菸害防制法案2件2人，洗錢、傷害案的通緝犯1人。記者李隆揆／翻攝
松山警分局凌晨動員加強查察網咖、撞球館、KTV等青少年易聚集場所，當場查獲違反菸害防制法案2件2人，洗錢、傷害案的通緝犯1人。記者李隆揆／翻攝

臨檢 通緝

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