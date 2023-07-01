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新北青春專案聯合稽查啟動 新莊警查獲7件刑案
昨天晚上新北市新莊警分局出動200名警力，針對轄內6處青少年較易聚集場所、活動空間，聯合新北政府各局處、消防局，執行擴大聯合稽查。共查獲通緝、竊盜、恐嚇、毒品等7件刑案，一併帶回偵辦，警詢後通緝犯依法解送歸案，另6件刑案則移送法辦。
新北市新莊警分局表示，今年「暑期保護青少年－青春專案」從7月1日起至8月31日為止，為發揮跨域整合力量，確保青少年暑期安全活動空間。新北市政府由教育、社政、衛生、經濟、勞工、消防、工務等單位共同組成「核心稽查小組」，針對暑假期間青少年易出入的娛樂場所，加強實施聯合稽查，同時要求業者落實消防及建築安全相關法規。
昨天是暑假前一天，新莊警分局出動200名警力，由新北市副市長朱愓之親自率隊，聯合教育局、社會局、經發局、消防局、工務局及衛生局等單位，於新莊轄內KTV、撞球場、電子遊戲場、網咖等6處青少年朋友較易聚集的場所進行聯合稽查。
昨天首日稽查成果豐碩，共查獲過失傷害通緝1件1人、竊盜案2件2人、恐嚇1件2人及販賣毒品2件2人，一併帶回偵辦，警詢後依法將傷害通緝犯解送歸案，另6人則依法移送法辦。
警方提醒，父母應多關心子女，避免孩子出入不當場所，同時呼籲青少年小心新興毒品，不碰觸電子菸，不加入幫派、不淪為詐騙集團車手、網路購物要謹慎，網路交友要小心，千萬不要拍攝或傳送私密影像，深夜應盡快返家，不可留連於KTV、撞球場、PUB、夜店、舞廳、限制級電子遊藝場等營業場所，並要求營業場所恪遵法令，深夜時段不得容留少年，以確保青少年有安全的活動空間。
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