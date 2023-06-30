弄丟毒品還想隱瞞 調查局「緝毒英雄」認罪協商獲緩刑

調查局航基站前機動組長徐宿良涉嫌與黑道掛勾，盜賣局裡查扣的大量毒品，不法獲利3.6億元，全案曝光原因是有「緝毒英雄」之稱的調查官詹孟霖，不慎弄丟6.5公斤的毒郵包，而詹因為隱匿毒品丟包，今天被桃園地院依2次行使公務員登載不實公文書各判1年4月徒刑，合併應執行1年6月，緩刑3年，另須支付公庫10萬元。可上訴。

檢調調查，詹孟霖2019年於法務部調查局航業調查處基隆調查站任調查官，當年3月承辦處理國外寄來台灣的毒郵包，不慎遺失郵包，後來明知郵包不知去向，仍於11月撰寫公文記載毒品送往調查局鑑識科學處檢驗純質淨重，公文後來經時任航基站主任張益豐、副主任林聖智和組長徐宿良等人批核送出。

後來，6.5公斤毒品掉包案曝光，調查局內部自清發現，徐的不明財產驚人，才追出徐盜賣毒品情事。

檢調追查，詹孟霖為了隱瞞贓證物丟包情事，還曾用立可帶修改公文日期，試圖推卸毒品丟包責，但因為相關人員均稱沒有收到毒品，也不願簽收公文，後來未能得逞。

桃園地檢偵辦此案，批詹孟霖對證物保管漫不經心，才會導致毒品下落不明，不過他發現毒品不見時曾向上級報告，坦承犯行，事後也被記大過懲處，經認罪協商，起訴後也替他向法院求情。

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