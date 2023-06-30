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彰化50歲毒蟲被通緝躲住處改造槍枝 警拆門逮人
彰化縣警察局溯源追查製造偽鈔案，發現因涉嫌毒品與槍砲彈藥刀械管制條例被通緝的吳姓男子改造槍枝，警方聲請搜索票到吳嫌的租屋處並拆門而入，當場壓制後，找到和千元紙鈔相同大小的空白紙張及改造槍枝等犯罪證據，依涉犯毒品等罪嫌移送偵辦，檢方立即發監執行。
警方今天指出，吳嫌（50歲）涉及製造偽鈔案，彰化縣警方報請彰化地方檢察署檢察官廖偉志指揮追查時，發現他處於通緝中卻在租屋處繼續改造槍枝；警方聲請搜索票前往吳嫌住處，吳嫌聽到門外有動靜，又聽見「我們是警察」而拒不開門，警方只好拆門後進入，吳嫌跑向窗戶疑似將跳窗逃走，兩名員警上前壓制。
警方在吳嫌住處查獲574張千元紙鈔大小空白紙、1把改造槍枝、一批改造工具、第一級毒品海洛因和第二級毒品安非他命、毒品壓模器、現金9萬2900元等相關證物，分別依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及偽造貨幣等罪嫌移送偵辦，吳嫌因是通緝犯，立即被發監執行。
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