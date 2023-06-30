快訊

環球科大明年停辦退場 創辦人痛批：比共產黨還共產黨

雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化50歲毒蟲被通緝躲住處改造槍枝 警拆門逮人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣警察局溯源追查製造偽鈔案，發現因涉嫌毒品與槍砲彈藥刀械管制條例被通緝的吳姓男子改造槍枝，警方聲請搜索票到吳嫌的租屋處並拆門而入，當場壓制後，找到和千元紙鈔相同大小的空白紙張及改造槍枝等犯罪證據，依涉犯毒品等罪嫌移送偵辦，檢方立即發監執行。

警方今天指出，吳嫌（50歲）涉及製造偽鈔案，彰化縣警方報請彰化地方檢察署檢察官廖偉志指揮追查時，發現他處於通緝中卻在租屋處繼續改造槍枝；警方聲請搜索票前往吳嫌住處，吳嫌聽到門外有動靜，又聽見「我們是警察」而拒不開門，警方只好拆門後進入，吳嫌跑向窗戶疑似將跳窗逃走，兩名員警上前壓制。

警方在吳嫌住處查獲574張千元紙鈔大小空白紙、1把改造槍枝、一批改造工具、第一級毒品海洛因和第二級毒品安非他命、毒品壓模器、現金9萬2900元等相關證物，分別依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及偽造貨幣等罪嫌移送偵辦，吳嫌因是通緝犯，立即被發監執行。

彰化警方逮捕吳姓嫌犯。圖／民眾提供
彰化警方逮捕吳姓嫌犯。圖／民眾提供
彰化警方在吳姓住處查獲偽鈔和改造的槍枝等工具。圖／民眾提供
彰化警方在吳姓住處查獲偽鈔和改造的槍枝等工具。圖／民眾提供

毒品 槍枝

延伸閱讀

影／彰化員林反設置禮儀廳 孝女白琴五子哭墓抗議市公所

社區大樓特定住戶傳異味 台南警掃蕩毒品逮5人

越南失聯移工運送假口香糖真毒品 落網遭起訴

遭摧殘3年…建案被控日夜施工還損鄰 彰化老婦疑因此抑鬱而終

相關新聞

彰化50歲毒蟲被通緝躲住處改造槍枝 警拆門逮人

彰化縣警察局溯源追查製造偽鈔案，發現因涉嫌毒品與槍砲彈藥刀械管制條例被通緝的吳姓男子改造槍枝，警方聲請搜索票到吳嫌的租屋...

已故角頭「建文」手下身背四條通逃亡半年 刻意躲警沒用終被逮

台南市一名綽號「新市豪哥」的24歲高姓男子，是已故角頭陳建文的手下，2020年間他在新市、善化犯下槍擊殺人未遂、組織犯罪...

不是不「爆」時候未到？ 陽光：應加速普及瓦斯安全裝置

新竹縣竹北市日前發生大範圍瓦斯外洩，引發1起氣爆事故及11起火警，共7人輕重傷。據消防署火災統計，2017到2022年因...

感情生變潑汽油縱火！桃園惡女燒死女友無辜的3歲女兒 今起訴

桃園一名26歲鄧姓女子與30歲游姓女子交往多年，今年初感情生變，2月赴游女家談判破裂，竟拿出預藏的汽油縱火，造成游女3歲...

高雄警查毒遭撞開15槍 擁毒男棄車脫逃2罪分判刑

高雄陳姓男子去年遇警方查緝，竟開租車衝撞2輛警車，警方連開15槍，他駕車逃離1公里，因轎車撞損，棄車逃逸，經警方在他車上...

社區大樓特定住戶傳異味 台南警掃蕩毒品逮5人

台南市警四分局據報，台安平區健康路三段某社區大樓內有住戶經常傳出可疑氣味，出入份子複雜，懷疑有人在裡面吸毒，經蒐證後昨天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦