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調查局人事異動50人 大多為專員調升組長

中央社／ 台北29日電

法務部調查局今天發布新一波人事升遷，異動50人，大部分為調查專員升任組長，異動人員均於7月5日到任新職。

以下為調動名單：

1.台北市調查處調查專員姚孟君調升台北市調查處松山調查站松山組兼組長。

2.台北市調查處調查專員李紫琴調升台北市調查處松山調查站信義組兼組長。

3.台北市調查處調查專員侯乃文調升台北市調查處政經調查站部會組兼組長。

4.台北市調查處調查專員陳省安調升台北市調查處機動工作站肅防一組兼組長。

5.台北市調查處調查專員張菡玲調升台北市調查處機動工作站肅防二組兼組長。

6.新竹縣調查站溪北組調查專員兼組長王紹驊調任台北市調查處機動工作站緝毒組兼組長。

7.新北市調查處調查專員李綺倫調升新北市調查處板橋調查站板橋組兼組長。

8.新北市調查處雙和調查站雙和組調查專員兼組長楊儒樵調任新北市調查處板橋調查站海山組兼組長。

9.新北市調查處調查專員林志峰調升新北市調查處雙和調查站雙和組兼組長。

10.國內安全調查處調查專員張元舉調升新北市調查處雙和調查站三城組兼組長。

11.新北市調查處調查專員黃于庭調升新北市調查處機動工作站肅防二組兼組長。

12.桃園市調查處調查專員陳大齊調升桃園市調查處桃園調查站府會組兼組長。

13.桃園市調查處調查專員李中丞調升桃園市調查處桃園調查站桃園組兼組長。

14.桃園市調查處調查專員羅鴻隆調升桃園市調查處機場調查站產業組兼組長。

15.桃園市調查處調查專員黃霈芝調升桃園市調查處機動工作站犯防組兼組長。

16.台中市調查處調查專員何明彥調升台中市調查處台中調查站府會組兼組長。

17.台中市調查處調查專員賴建志調升台中市調查處機動工作站緝毒組兼組長。

18.高雄市調查處調查專員梁旻超調升高雄市調查處鳳山調查站仁武組兼組長。

19.高雄市調查處調查專員侯曉甄調升高雄市調查處前鎮調查站前鎮組兼組長。

20.高雄市調查處調查專員黃詠嵐調升高雄市調查處機動工作站肅防一組兼組長。

21.高雄市調查處調查專員謝憲坤調升高雄市調查處機動工作站緝毒組兼組長。

22.北部地區機動工作站調查專員林青瑾調升航業調查處基隆調查站港關組兼組長。

23.台中市調查處調查專員余根葵調升航業調查處台中調查站港關組兼組長。

24.南投縣調查站肅防組調查專員兼組長陳世峯調任航業調查處台中調查站機動組兼組長。

25.基隆市調查站調查專員劉彥麟調升基隆市調查站外勤組兼組長。

27.桃園市調查處調查專員林育梨調升新竹縣調查站肅防組兼組長。

28.新竹縣調查站調查專員黎士華調升新竹縣調查站溪北組兼組長。

29.國際事務處調查專員洪三貴調升苗栗縣調查站山線組兼組長。

30.台中市調查處調查專員周欣儀調升苗栗縣調查站海線組兼組長。

31.南投縣調查站調查專員陳昭君調升南投縣調查站肅防組兼組長。

32.彰化縣調查站調查專員蘇士瑋調升彰化縣調查站彰化組兼組長。

33.嘉義縣調查站調查專員謝宗翰調升雲林縣調查站國安組兼組長。

34.雲林縣調查站調查專員江柏志調升雲林縣調查站山線組兼組長。

35.雲林縣調查站調查專員蔡宏政調升雲林縣調查站海線組兼組長。

36.嘉義市調查站調查專員許凱棻調升嘉義市調查站外勤組兼組長。

37.嘉義市調查站調查專員許益銘調升嘉義縣調查站海線組兼組長。

38.花蓮縣調查站調查專員趙福驊調升花蓮縣調查站國安組兼組長。

39.北部地區機動工作站調查專員宋奕葦調升澎湖縣調查站肅防組兼組長。

40.兩岸情勢研析處調查專員莊國鼎調升馬祖調查站內勤組兼組長。

41.北部地區機動工作站調查專員吳晨光調升北部地區機動工作站肅防三組兼組長。

42.中部地區機動工作站調查專員林松甫調升中部地區機動工作站肅防三組兼組長。

43.中部地區機動工作站調查專員莊明泰調升中部地區機動工作站肅防四組兼組長。

44.南部地區機動工作站調查專員呂榮琦調升南部地區機動工作站肅防三組兼組長。

45.南部地區機動工作站調查專員曾國彥調升南部地區機動工作站緝毒一組兼組長。

46.東部地區機動工作站調查專員謝承達調升東部地區機動工作站肅防二組兼組長。

47.新北市調查處調查專員何銘津調升國家安全維護工作站國安一組兼組長。

48.國家安全維護工作站調查專員葉珀瑋調升國家安全維護工作站國安二組兼組長。

49.國家安全維護工作站調查專員李岳霖調升國家安全維護工作站國安三組兼組長。

50.台北市調查處調查專員林怡伶調升資安工作站資安一組兼組長。

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