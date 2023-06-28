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肌肉男帶女友逛高雄夜市 警拔槍喝令交出毒品

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄許姓男子帶女朋友逛夜市，因違規停車遇警方盤查，員警見他滿身肌肉，又遲遲不開車門，行徑可疑，立即拔槍喝令他下車，果然搜出毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，高雄市警保安大隊特勤中隊員警在6月26日凌晨1時許，巡邏路過高雄市三民區南台路，發現一部白色轎車逆向違規停在紅線上，馬上上前經盤查，要車上的許姓男子（33歲）下車受檢。

渾身肌肉的許男在車內神情緊張，車外的員警一再叫他下車，但他遲不開車門，員警立即拔槍喝令他下車，許才開門受檢。

警方在駕駛座腳踏墊，發現黑色K盤，許才交出K盤和放在扶手內的10包毒品咖啡包。據悉，許男當晚帶女友到六合夜市消夜，沒想到回住處，才逆向違停遇警方攔查，曝露持有毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

許姓男子遲不開車門，員警拔槍喝令他開門受檢，查獲毒品咖啡包。記者林保光／翻攝
許姓男子遲不開車門，員警拔槍喝令他開門受檢，查獲毒品咖啡包。記者林保光／翻攝
警方在許姓男子的轎車搜出K盤。記者林保光／翻攝
警方在許姓男子的轎車搜出K盤。記者林保光／翻攝

毒品 六合夜市 高雄市

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