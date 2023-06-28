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他患「漸凍症」 對警開槍、持手榴彈…19年6度拒捕惡行曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳志明擁槍自重，有多筆槍砲、毒品前科，2021年12月被警方鎖定，他當起「蜘蛛人」飛簷走壁，最終警方開11槍他腿部中彈才就逮。記者翁至成／翻攝
陳志明擁槍自重，有多筆槍砲、毒品前科，2021年12月被警方鎖定，他當起「蜘蛛人」飛簷走壁，最終警方開11槍他腿部中彈才就逮。記者翁至成／翻攝

台北市警方鎖定槍毒人口陳志明，今天清晨跨轄至新北市新店逮人，由於他患有「漸凍症」，自認「亡命之徒」已命不久矣，過去數度在抓捕過程中開槍襲警，警方今天逮捕行動不敢大意，動員包括特勤逾20名警力逮人，警方對座車開兩槍他才就逮。

據調查，陳志明有多筆槍砲、毒品前科，以不要命、會跟警方駁火出名。2004年陳志明因毒品在板橋住處被警方圍捕，沒想到陳竟掏出手榴彈向警方稱「不要抓我，我有手榴彈會引爆」，拒捕不惜玉石俱焚，好在警方策動陳的老婆，向他溫情喊話順利逮捕。

陳志明因此被關了8年，只是出獄後不學好，賣槍賣毒，又被北市、新北、桃園等警方逮捕多次，然而他卻拿出患有「漸凍症」證明，表示要接受長期治療，檢方都諭令交保，陳沒被收押，才頻頻鬧事。

2021年3月，陳志明遭新北市板橋警方鎖定，警方一路從北市文山區尾隨至台北西門町，陳見要被抓，「冷不防」從身上掏槍開槍，警方及時閃過沒受傷，將他壓制逮捕。

2021年12月，陳志明在新北永和租屋製毒，新北警方早上7點多持票攻堅逮人，陳拒捕跳窗逃逸，更攀爬陽台至屋頂當起「蜘蛛人」，警方最後開11槍擊中他左大腿，陳流血吊掛在鄰宅3樓，警方趁他體力不支時，把他拉回屋內逮捕、救治。

2022年9月，陳志明將車輛違停在新北市淡水區中山路，遇警方盤查又拒檢，還倒車試圖衝撞2名員警，當時現場旁有檳榔攤，鄭姓老闆娘見狀出來查看，遭陳男撞傷，警方最後連開4槍逮捕他。

2023年5月，陳志明在新店租屋擁槍自重，又被警方鎖定，孰料陳拒捕又對警察開槍，警方見狀也開槍回擊，陳腹部中彈，被緊急送醫治療後無礙。

陳志明擁槍自重，有多筆槍砲、毒品前科，2021年12月被警方鎖定，他當起「蜘蛛人」飛簷走壁，最終警方開11槍他腿部中彈才就逮。記者翁至成／翻攝
陳志明擁槍自重，有多筆槍砲、毒品前科，2021年12月被警方鎖定，他當起「蜘蛛人」飛簷走壁，最終警方開11槍他腿部中彈才就逮。記者翁至成／翻攝
陳志明擁槍自重，有多筆槍砲、毒品前科，2021年12月被警方鎖定，他當起「蜘蛛人」飛簷走壁，最終警方開11槍他腿部中彈才就逮。記者翁至成／翻攝
陳志明擁槍自重，有多筆槍砲、毒品前科，2021年12月被警方鎖定，他當起「蜘蛛人」飛簷走壁，最終警方開11槍他腿部中彈才就逮。記者翁至成／翻攝

漸凍人 毒品

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