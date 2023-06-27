通緝犯遇警裝沒事 稱沒在碰毒品下一秒無言了

高雄許姓男子與多人聚集停車場，警方獲悉附近常有不法交易的情資，趕去查緝，一伙人馬上鳥獸散，唯獨許仍在場。警方查他身分，問他是否帶毒品，他剛說「沒在碰那些」，下一秒警方卻從他的背包搜出毒品，並查出他通緝。

6月25日晚間6時許，高雄市警鳳山分局五甲路派出所員警，到鳳山區五甲二路住處私人停車場，發現停車場管理室前聚集人群，這群人一見員警便立即散去，許姓男子（63歲）獨坐管理室，警方便上前盤查身分。

許男稱他忘記身分證字號，以去拿證件被員警制止，查出他涉毒品案，3月間高雄地檢署對他發布通緝。

員警要求許姓男子拿出身上物品，問他是不是還接觸毒品，許立即辯稱「已經沒再碰那些東西」，但下秒鐘，警方卻在他的背包，發現7小包海洛因，口袋裡還有1小包安非他命，他當場啞口無言就擒。

警方詢問許男，為何獨留在現場，他稱，以為裝沒事，警方就不會起疑，令警方傻眼，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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