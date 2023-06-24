網咖爆衝突 男不爽車窗又遭砸當街砍人7刀 判6年4月

新北市簡姓男子前年先在網咖與葉姓男子發生口角及肢體衝突，簡又發現其汽車車窗遭敲破，懷疑是葉男所為，邀約孫姓友人分持西瓜刀尋仇，連砍葉男7刀後二人持械到警局投案。新北地院日前依殺人未遂罪判處孫男6年4月徒刑，可上訴，簡男目前通緝中，法院將待其到案後另案審結。

判決指出，22歲簡男於2021年4月23日與葉男（24歲）在新北市土城區清水路一間網咖發生口角爭執與肢體衝突，事後二人又透過通訊軟體Messenger彼此互嗆，並相約25日在網咖見面談判未果，簡於4月27日再以Messenger聯繫，遭葉出言挑釁。

簡男心生不滿，找國中同學孫姓男子（22歲）吐苦水，二人商議持西瓜刀教訓葉，同為國中同學的「小輝」也在場，表示願開車載簡、孫前往尋覓蔡，4月27日晚上8時許，在土城區永豐路發現騎機車的葉男，「小輝」開車撞倒葉，簡、孫二人便持刀下車追砍。

葉因事出突然，頭部、背部、腰部、大腿、手臂等處，慘遭二人揮砍7刀，當場血流不止，簡、孫二人行凶後立即上車逃逸，轄區土城警方獲報趕抵，傷者葉男送醫時，已先向警方指控遭簡、孫二人持刀砍傷。