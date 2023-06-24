通緝犯懷孕9個月夜遊旗津遇警被逮 同行閨蜜反應竟是魔音大笑

高雄何姓女子未婚懷孕，大腹便便月底即將臨盆，閨蜜騎機車帶她到旗津夜遊，回家途中遇警方路檢，員警發覺她竟涉2案通緝中。閨蜜得悉她通緝，哈哈大笑，直稱「逛街逛到被抓走！」

據了解，26歲的何姓女子涉毒品、詐欺案，今年初分別由台南地方法院及高雄地檢署發布通緝。

何女懷孕9個月，這個月底即將臨盆，6月21日晚間，閨蜜便騎機車載她到旗津夜遊，晚間10點回家途中，在旗津三路遇鼓山警分局設置的路檢點，員警查她和閨蜜的身分，才發現何女遭通緝。

「她被通緝！」閨蜜一聽何女遭通緝相當吃驚，大喊出來，還哈哈大笑說「逛街逛到被抓走！」一旁的何女不時撫著孕肚，說她不知道被通緝。閨蜜還求警方，說何女懷孕現在被抓無法休息，能不能先回家，隔天再帶她報到，但被警方拒絕。員警還安撫何女不要緊張。