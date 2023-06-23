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3台男越南販毒被判死刑 兩人求法官網開一面

中央社／ 河內23日專電

3名台灣男子2021年1月至5月在越南販運共計約480公斤毒品，昨天遭胡志明市法院判處死刑。其中兩人表示，自己運送的毒品尚未流入市面，請求法官讓他們免死。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，這3名台灣人是25歲的黃姓、33歲的郭姓及26歲的葉姓男子。胡志明市人民法院22日以販毒罪判處3人死刑。

報導說，這3人皆認罪，不過郭姓與葉姓男子卻辯稱他們所協助販運的毒品尚未流入市面，希望法官網開一面，讓他們有改過自新的機會。

越南檢察官調查，上述台灣黃姓男子在友人邀請下答應到越南參與販毒，他隨後於2020年11月先前往柬埔寨再經陸路到越南，並於2021年1月至5月間與葉姓及郭姓男子多次在越南境內販運毒品，或是將毒品運往中國。

葉姓男子2021年5月在越南僱用一名網約車司機前往接運黃姓與郭姓男子運來的毒品，葉姓男子收到毒品後將毒品放置車上便與友人去用餐。

這名網約車司機察覺他們一行人行蹤詭異而向警方報案，警方隨後在車上以及黃姓、郭姓男子公寓中找到毒品；全案經警方擴大偵辦，陸續於河內市倉庫等地查獲更多毒品。

調查指出，黃姓男子等在2021年1月至5月共計運送479公斤的毒品。

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毒品 越南 胡志明市

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