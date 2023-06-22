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影／通緝男遇警攔查…不肯配合還出手攻擊「罪加一等」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

毒品通緝朱姓男子今天遇新北員警攔查，不肯配合還涉嫌出手攻擊員警，當場遭制伏上銬押返警局，警詢後將朱男依法移送新北地檢署偵辦，同行友人孫姓男子不服警方攔查，也依違反道交條例開單告發。

新北市海山警分局文聖派出所黃姓員警今天下午2時許在板橋區環河西路四段新北橋下執行守望勤務，見孫姓男子（45歲）騎機車後載朱姓男子（49歲）形跡可疑，立即上前盤查。

不料，孫男雖有放慢車速後停下，但二人都不願下車接受盤查，還一副急著想離開，黃員將後座朱男拉下機車後，朱竟涉出手攻擊，黃員立即以強制作為壓制逮捕，過程中也導致黃員臉部受傷、右手擦挫傷、左手扭傷，送醫後無大礙。

海山支援警方獲報也迅速趕抵，當場將朱男上銬押上警車帶返派出所，原來朱男因未出庭應訊，為新北地檢署發布的毒品通緝犯，警詢後依妨害公務及毒品通緝移送新北地檢署偵辦，騎車的孫男不服警方攔查，也依違反道交條例開單告發，可處900元罰緩。

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毒品通緝朱姓男子今天遇新北員警攔查，不肯配合還涉嫌出手攻擊員警，當場遭制伏上銬押返警局，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝朱姓男子今天遇新北員警攔查，不肯配合還涉嫌出手攻擊員警，當場遭制伏上銬押返警局，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝朱姓男子今天遇新北員警攔查，不肯配合還涉嫌出手攻擊員警，當場遭制伏上銬押返警局，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝朱姓男子今天遇新北員警攔查，不肯配合還涉嫌出手攻擊員警，當場遭制伏上銬押返警局，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝朱姓男子今天遇新北員警攔查，不肯配合還涉嫌出手攻擊員警，當場遭制伏上銬押返警局，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝朱姓男子今天遇新北員警攔查，不肯配合還涉嫌出手攻擊員警，當場遭制伏上銬押返警局，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 通緝 新北

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