美國咖啡罐塞大麻寄台灣 男幫收毒包裹運毒罪判2年

士林地方法院。圖／本報資料照片 美國1名少年將大麻毒品塞進咖啡罐寄到台灣，蔡男找來人頭劉姓男子代收包裹，大麻包裹一進海關就被查扣，偵辦人員依地址抓包劉男，並循線一舉查獲蔡男。士林地方法院認為，劉配合警方逮捕蔡男、代收包裹情狀等，減刑2次，依共犯運輸第二級毒品罪，判處2年徒刑。

判決指出，2020年8月26日，1名少年在美國將6包大麻（驗餘淨重1012.96公克）放入咖啡罐、紙箱內，分裝2件包裹寄到台灣，蔡男命綽號雷神的劉姓男子收包裹，不料，包裹抵達桃園機場海關，同年9月2日關務署臺北關人員發現異狀，開啟包裹後扣押，移請調查處、信義分局偵辦。

偵辦人員循包裹地址聯繫劉男，就在劉男冒簽前女友名字收包裹之際，立即逮捕。劉男落網後供出蔡男，配合偵辦人員聯繫蔡男取貨，在大稻埕碼頭公園河堤停車場查獲蔡男。

劉男供稱，心裡明白包裹應該是違禁品，偵訊期間又稱不知道是大麻包裹。合議庭審酌，難認偵查中自白，但考量劉男是經委託收包裹，非運毒決策角色，且大麻包裹入境立即查扣，未造成危害，也未獲得報酬，並主動供出蔡男配合查緝，運輸二級毒品最輕本刑10年，考量供出毒品來源、情堪憫恕減刑2次。

全案劉男同犯運輸第二級毒品罪，處有期徒刑2年，扣案毒品銷毀，又犯偽造私文書罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

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