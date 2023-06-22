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逃犯黃文烈押解返台歸案 法官諭知羈押禁見

中央社／ 台北21日電

康友KY公司前董事長黃文烈（中），自泰國押解返台，調查局宣讀權益後將他上銬，將送往台北地方法院歸案。聯合報記者黃仲明／攝影
康友KY公司前董事長黃文烈（中），自泰國押解返台，調查局宣讀權益後將他上銬，將送往台北地方法院歸案。聯合報記者黃仲明／攝影
康友-KY財報不實且遭掏空案，前董事長黃文烈潛逃海外後遭泰國警方逮捕，今天押解返台至台北地院歸案。法官今晚認他有逃亡、串證之虞，諭知羈押禁見。

康友-KY財報不實且遭掏空案，前董事長黃文烈潛逃海外被通緝。黃文烈5月下旬在曼谷被泰國警方逮捕，今天下午追緝返台，由調查局北部地區機動工作站接押後，解送台北地方法院歸案。

台北地方法院指出，依現存證據資料，黃文烈涉犯檢察官起訴書所載的罪嫌重大，他於偵查中，經檢調實施搜索前，早於民國109年7月21日即已出境，均未到案接受檢察官訊問，本案由檢察官提起公訴後，經北院於111年11月25日發布通緝後，始緝獲歸案。

北院指出，黃男於調查訊問時，自稱於109年7月21日最後一次出境前，已向士林戶政事務所遞件申請放棄中華民國國籍，以利其申請新加坡國籍等語，可見有逃亡事實。

北院審酌他為康友公司負責人，於本案犯罪期間，他實質掌握與共犯間資金流向等情，且於庭訊時否認犯行，相關案情尚待將來審理詰問，始得釐清。

此外，黃文烈涉犯證券交易法的證券詐欺罪、操縱股價罪等部分，為本刑7年以上有期徒刑之罪，審酌上述事證，及檢辯雙方陳述意見等，有相當理由認定他有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，因此諭知羈押禁見。

另外，黃文烈於庭訊時自陳其患有糖尿病，若有按時服藥，應無立即就醫的必要等語，法官於押票記載註記，促請法務部矯正署台北看守所隨時留意他的身體狀況，並應適時給予必要的醫療救助。

黃文烈 檢察官 通緝

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