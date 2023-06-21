康友掏空案黃文烈泰國落網押解返台 3年來東南亞各國不斷轉換

康友-KY財報不實且遭掏空案，前董事長黃文烈潛逃海外遭通緝，5月下旬在曼谷遭泰國警方逮捕，今天下午追緝返台，由北部地區機動工作站接押後，解送台北地方法院歸案。

根據法務部調查局提供資料顯示，英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司（康友-KY；已停止交易）前董事長黃文烈等人，涉嫌使康友-KY對外公告財務報告涉有不實，總計詐得新台幣201億餘元，台北地檢署依違反證券交易法起訴黃文烈等人，案件正在北院審理中，黃文烈案發後於109年7月21日潛逃出境遭檢方通緝。

法務部調查局國際事務處調查專員黃俊嘉下午接受媒體聯訪表示，調查局雖然持續掌握行蹤，但黃文烈不停的在東南亞各國轉換停留搜捕不易，經駐泰代表處召集調查局、警政署刑事警察局、移民署的駐外單位共同成立專案，與泰國移民局密切協調，另經法務部國際及兩岸法律司、台北地院及台北地檢署共同協處，於5月24日在曼谷逮捕黃文烈。

黃俊嘉指出，調查局法務秘書及刑事局警務秘書下午搭乘中華航空CI834班機同機執行押解黃文烈任務，在下午4時左右抵達桃園國際機場，經調查局人員宣讀權益後上銬，由北部地區機動工作站接押，並依法搜索扣押黃文烈持有的100萬元泰銖（約新台幣89萬元）等物，解送台北地方法院歸案。