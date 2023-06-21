吸金201億黃文烈持萬那杜護照入境泰國 被捕還辯非台灣人今遣返

康友KY公司前董事長黃文烈與陸商王命亮，涉嫌以不實財報誘騙投資大眾201億餘元，黃潛逃境外後，今年5月遭泰國警方逮捕；台灣與泰國協調，今天將黃文烈遣返回台，預計下午3時45分抵達桃園機場。

刑事局指出，61歲康友製藥前董事長黃文烈，涉嫌以不實財務報表，塑造營收假象，誘騙台灣民眾購買上市股票，非法吸金201億元，上萬股民投資血本無歸。黃文烈因涉嫌違反證券交易法，分別遭台北地檢署及地院2020年發布通緝，不過黃文烈在通緝發布前，就潛逃出境至新加坡。

刑事局國際科從2020年起，不斷追查黃文烈境外行蹤，新加坡警察部隊通報我方，黃文烈在2020年9月，持第三國萬那杜護照，自新加坡飛往歐洲；刑事局再接獲英國國家打擊犯罪調查局（NCA）駐香港聯絡官通報，黃文烈2021年2月持萬那杜護照，自歐洲飛往泰國曼谷，刑事局隨即通報我駐泰國警察聯絡官，洽請泰國警方協助查緝。

泰警接獲我方請求後，多次召開專案會議，泰方先註銷黃文烈的泰國精英簽證，再會同我駐泰國警察聯絡官，今年5月24日在泰國曼谷市巴度那區公寓逮捕到案，並在住處查扣萬那杜護照、平板電腦、手機及現金100萬元泰銖等。

由於黃文烈持第三國萬那杜護照入境泰國，黃嫌當場向泰警辯稱非台灣籍人民，但刑事局提出相關事證向泰警說明，並在5月30日派員前往泰國總檢察署及泰國移民總局拜會，說明黃嫌是我國重大通緝犯，獲泰國檢、警支持，認定黃嫌即為台灣檢、院發布的通緝要犯。

另刑事局2021年11月，接獲英國國家打擊犯罪調查局（NCA）駐香港聯絡官通報，英國警方以涉嫌洗錢罪嫌，查扣黃文烈陳姓前妻打算購置英國倫敦1處總價值130萬英鎊房產的押金，押金約20萬英鎊（約新台幣790萬元）。