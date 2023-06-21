5億高中生墜樓案殺人罪不起訴 中檢偵結說明理由

台中賴姓男高三生擁5億不動產，日前和夏男登記結婚後墜樓亡。台中地檢署今天偵結並召開記者會說明，全案依偽造文書罪嫌將夏男起訴，殺人罪部分則不起訴。

台中5億高中生墜樓案備受各界關注，台中地檢署今天上午10時召開記者會，襄閱主任檢察官詹常輝會中表示，全案依相關事證進行調查後，均無從認定夏男父子涉有殺人罪嫌，依法予以不起訴處分。

詹常輝說，檢方查出夏男於無結婚真意下，前往台中市北屯區戶政事務所辦理同性結婚登記，損害戶政機關管理結婚登記正確性，夏男涉犯刑法使公務員登載不實罪嫌部分，向法院提起公訴。

詹常輝表示，案件發生後，檢方即針對所有可疑事證指揮警方偵查，除調取監視影像、通聯紀錄、就醫紀錄、車行紀錄等外，檢察官並同時相驗、解剖、勘驗現場、鑑定、搜索等共100餘項證據調查。

針對夏男與死者是否有結婚真意，詹常輝說，經數位鑑識、通聯紀錄、行車紀錄等分析，夏男與死者幾乎毫無交集，且據死者高中輔導紀錄，曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾接受輔導，且檢方查出雙方結婚證人為隨機任意找尋，認定夏男與死者顯無同性結婚真意。

至於死者墜樓前有無遭施打或服用毒藥物，詹常輝指出，死者經法醫研究所法醫師進行解剖鑑定，經檢驗2551種藥物鑑定，查出死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物等物，且死者於急救時，醫院出具死者體內血液鉀離子濃度為正常值，因此查無死者於墜樓前有遭施打或服用毒藥物的事證。

提到死者死因，詹常輝說，根據夏男居住的10樓陽台欄杆，死者所遺留手掌痕、手抓握痕及陽台外側前緣平台上，有擦狀抹痕，並在欄杆外側檢出死者DNA，比對現場勘查採證的墜樓路徑及身上致命傷，死者應撞擊社區大樓凸出屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後掉落地面。

詹常輝提到，事發後警方至夏男住處搜索，並對夏男身體與所著衣物進行勘查採證後，發現夏男身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡，所穿著衣物經多波域光源檢視，亦無可疑跡證及血跡反應，夏男與死者的指甲內均無血跡及對方DNA，未發現死者雙手有明顯的防禦抵抗傷，死者並無遭外力侵犯、傷害甚至壓迫勒頸情事。

針對法醫高大成提出，死者墜樓倒臥處的草皮枯黃，為死者嘔吐毒藥物所致。詹常輝說明，經警方詢問夏男社區的保全人員，及死者墜樓第一時間所拍攝的照片所示，死者墜樓倒臥處的草皮早已呈枯黃狀態，並非因死者嘔吐毒藥物所致。

至於外界質疑死者右手針孔及頸部傷痕原因，詹常輝表示，根據中國醫藥大學附設醫院相關監視錄影畫面、死者急救病歷及相驗照片所示，死者送醫時，醫護人員有在死者右手、左手施打針劑，並對死者套用護頸，因此針對死者右手針孔及頸部傷痕原因，應為死者送醫救治時，施打針劑、套用護頸所致。

詹常輝並指出，針對外界質疑死者可能是從3樓或8樓被丟出，經查該3樓住戶於偵訊時表示，完全不認識夏男，更未提供門禁磁扣予其他人，並提供住家動態監視影像畫面，經檢視皆無陌生人進入家中。

另外，事發社區的8樓某戶，外界指為夏父所有，但經查該戶位置與死者墜樓倒臥處，水平位移長達10公尺，且再衡量相關證據，查無自8樓處墜樓的可能，檢察官並全面清查其他樓層住戶後，均表示在墜樓前皆無發現異常情事。

對於外界質疑夏男於案發後，有變裝攜帶證物離去，詹常輝說明，經檢察官指揮警方查證後，媒體所登載的照片拍攝於民國112年5月8日，案發日5月4日時，夏男身著淺灰色外套，有相關監視錄影畫面及翻拍照片可供證明。死者墜樓後，夏男是搭乘電梯下至1樓，有社區大樓監視錄影畫面可證明。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父今年4月底過世，5月3日告別式，未料，隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。