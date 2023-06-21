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康友KY詐騙201億 前董座黃文烈泰國落網今返台歸案

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

康友KY公司前董事長黃文烈與陸商王命亮，涉嫌以不實財報誘騙投資大眾201億餘萬，去年3月遭台北地檢署起訴，並發布通緝至2057年。上個月25日黃男在泰國曼谷住處，遭泰國移民局逮捕、調查，透過司法互助，今天下午將由調查局、刑事局幹員押解返台，預計下午3時40分抵達桃園國際機場，調查局也將派員接押並當場查扣黃男百萬元泰銖等財物，並解送台北地院歸案。

這次黃文烈能在泰國落網，係由泰國移民局接獲調查局通報，共同合作執法在曼谷將他，隨即由台灣駐泰代表處召集調查局駐泰國法務秘書、刑事局駐泰警務秘書及移民署駐泰移民秘書共同成立專案，與泰國移民局密切協調其押解返台事宜。

去年北檢起訴指出，黃文烈、王命亮等人涉嫌以虛灌存款、隱瞞動產抵押登記等手法，連續編列不實財務報告，營造康友營收暢旺及財務體質健全等假象，使大眾及銀行願意投資進場買入股票及放貸。自2015年3月至2020年8月，黃、王等人藉由康友KY共詐得詐得201億6700餘萬元。

同案遭起訴者，還包括有黃妻陳淑慧、前立委吳光訓、三洋威士比董事長陳玉蓮與其弟陳和順、股市炒手鄭光育、簽證會計師施景彬、江明南。但黃文烈夫婦、及王命亮等12人潛逃海外，檢方僅查扣犯罪所得121萬美金及台幣1800萬餘元。

康友KY董事長黃文烈上月在泰國落網，今由警調共同押解返台歸案。記者徐兆玄／攝影
康友KY董事長黃文烈上月在泰國落網，今由警調共同押解返台歸案。記者徐兆玄／攝影

泰國 移民署 曼谷

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