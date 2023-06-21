五億男墜樓高大成質疑草皮枯黃、氯化鉀 真相曝：均未檢出

台中賴姓高中生繼承5億元遺產和夏姓地政助理登記婚後墜樓身亡，台中地檢署今偵結以87頁PPT詳盡說明調查結果，有關民間法醫高大成日前受訪質疑賴遭下毒釀墜落周圍草皮枯黃、被注射氯化鉀等，檢方全部採驗，但發現草皮早在案發前就呈枯黃，賴體內鉀離子也落在正常值。

台中地檢署今上午就偵結5億賴姓高中生案開記者會，由中檢發言人襄閱主任檢察官詹常輝說明，專案團隊也事先製作多達87頁PPT，羅列4大疑點、8項說明等，逐一公布偵訊、送驗、函詢等證據，並對夏男被控殺人部分不起訴，但認定夏假結婚依偽造文書罪嫌起訴他。

另外，賴姓高中生墜樓身亡後引發國人高度關注，各界流傳各式各樣揣測案情，包括民間法醫、政論名嘴，或是宗教靈媒也紛紛推論死因。

其中，法醫高大成曾赴案發現場，針對遺體墜落處周圍的遺體檢視，高當時曾質疑，遺體當時才躺在那邊一下子，為何1、2周後草皮全部枯萎，是否有因體內毒藥物，賴男摔後因嘔吐造成草皮死亡，且高當時也質疑賴可能遭用「葡萄催芽劑」摻在酒內下毒。

詹常輝指出，經訊問社區保全，草皮枯黃是「長久」的問題，且根據當天賴男墜樓照片，周邊草皮就已經呈現枯黃樣貌，檢方未求謹慎，再將草皮、周圍樹葉採樣送樣，而根據農委會農業藥物毒物試驗所報告，僅在樹葉上驗到2種微量殺蟲劑，但草皮並沒有驗出任何藥物。

此外，檢方初步將賴送解剖化驗1000多種毒物，體內均未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物，但因全案太過矚目，中檢再下令繼續複驗並將無藥物種類追加至2551種，但最終結果都沒有驗出任何可疑物。

高大成6月初也曾受訪說，他曾問過10幾個主任級醫師，大家都說絕對氯化鉀，他認為本案一定要驗出來不然之後驗不出來就抓不到，高當時說，國外使用安樂死也是用氯化鉀，因此他認為機率很高，說不定機率是99.999。