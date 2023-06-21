屏東槍毒犯抵抗開槍射警 遭羈押禁見
屏東警方在萬丹鄉執行槍毒案搜索，遭到吳姓嫌犯抵抗並向警方開3槍，雙方對峙最終吳嫌棄械投降，警方查獲槍枝及毒品依法送辦，屏檢向法院聲請羈押禁見，昨晚裁准。
案件發生在19日上午7時許，屏東警方前往萬丹鄉新鐘路的民宅查緝槍毒，37歲吳姓嫌犯持槍自屋內朝外射擊3槍，所幸員警及時閃避無人受傷，員警封鎖現場並呼叫警力支援，雙方對峙1個多小時後，吳姓嫌犯棄械投降。
警方入內搜索後，扣得第1級毒品海洛因、90手槍8把（1把已上膛）、90手槍半成品7把、長槍3枝、子彈300發等。
台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，經專案小組蒐證及檢察官訊問後，認吳男涉犯妨害公務、殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等犯罪嫌疑重大，並有勾串逃亡之虞，向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見，昨晚裁准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言