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屏東槍毒犯抵抗開槍射警 遭羈押禁見

中央社／ 屏東縣21日電

屏東警方在萬丹鄉執行槍毒案搜索，遭到吳姓嫌犯抵抗並向警方開3槍，雙方對峙最終吳嫌棄械投降，警方查獲槍枝及毒品依法送辦，屏檢向法院聲請羈押禁見，昨晚裁准。

案件發生在19日上午7時許，屏東警方前往萬丹鄉新鐘路的民宅查緝槍毒，37歲吳姓嫌犯持槍自屋內朝外射擊3槍，所幸員警及時閃避無人受傷，員警封鎖現場並呼叫警力支援，雙方對峙1個多小時後，吳姓嫌犯棄械投降。

警方入內搜索後，扣得第1級毒品海洛因、90手槍8把（1把已上膛）、90手槍半成品7把、長槍3枝、子彈300發等。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，經專案小組蒐證及檢察官訊問後，認吳男涉犯妨害公務、殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等犯罪嫌疑重大，並有勾串逃亡之虞，向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見，昨晚裁准。

屏東 毒品 萬丹

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