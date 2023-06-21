為何認定無他殺？五億生墜樓檢方查百項證據 關鍵7人證、6書證

台中五億賴姓高中生墜樓案，台中地檢署今偵結，認定夏姓父子涉殺人罪不起訴，不過根據夏男的手機數位採證，以及二人前往登記結婚的路口監視器畫面，還有在結婚證書簽字的2名證人等證據，認定夏與賴生並無結婚真意，因此認定夏男有偽造文書的犯行，雖未起訴夏男殺人罪，但涉嫌偽造文書仍依法起訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此案從上月4日案發之後，就針對各項可疑證據，指揮警察密集偵查，調取監視器畫面，地毯式搜尋相關證人，做出了百項的偵查作為，認為此案有7大關鍵人證、6大書證，才會做出最後認定夏姓父子無涉殺人罪，但26歲夏男的確涉及偽造文書罪。

詹常輝說明，7大關鍵人證包括社區保全、2名結婚證人、社區清潔人員、社區全體住戶、賴生高中教師、消防員、中國附醫急診醫師及護理師，6大書證則包括，結婚書約、戶政登記資料、法醫研究所解剖鑑定報告、法醫研究所毒化物鑑定報告、台大法醫研究所函覆資料、中國醫急診病例、抽血數據、鑑識中心勘查報告（6次勘查）。

檢方指出，夏男居住案發大樓的陽台欄杆，發現賴生遺留手掌痕、手抓握痕、陽台外側前緣平台上也有擦狀抹痕，也在欄杆外側，檢出死者DNA等事證，經比對現場勘查採證的墜樓路徑，還有死者身上的致命傷（外觀呈平行2條傷痕狀，左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡），認定死者死因是撞擊社區大樓凸出屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝，減緩衝擊後掉落地面。

檢方調查，檢察官指揮警方到夏男住處搜索，對夏身體與衣物勘查採證，發現夏身體、雙手也無可疑傷痕、痕跡，穿著衣物經多波域光源檢視，無可疑跡證、血跡反應，再根據夏及死者DNA鑑定報告，夏男與死者指甲內都無血跡反應，無對方DNA等情，實可研判雙方無肢體接觸。