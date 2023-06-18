白牌車司機兼販毒 涉夜間飆車交易毒品咖啡包 警逮4人

賴姓白牌車司機涉兼職販毒，在雙北地區駕駛白牌車，還涉兼職販賣毒品。內湖警分局因暑假將至，清查毒品案件資料，發現白牌車多次出現在毒品交易場所旁，多次跟監發現車輛在市區高速行駛，趕著交易毒品，循線查獲賴等4人到案，全案依販售二、三級毒品罪嫌送辦。

內湖分局表示，暑假將至，積極查緝毒品避免毒品危害莘莘學子，經查毒品資料庫發現，某白牌車多次出現在疑似交易現場，警方循線發現賴姓主嫌疑似透過白牌車販毒，多次跟監蒐證發現，賴姓主嫌熟悉路況多次在夜間飆車、高速駕駛。

專案小組蒐證後請台北地院搜索票，會同台北市刑大特勤中隊強勢攻堅，一舉查獲賴姓主嫌、石姓女友，及賴姓、曾姓共犯，4人涉嫌用手機通訊軟體與毒蟲約好面交地點，1小包毒品咖啡價格3百元、4百元，並駕駛白牌車或騎機車，販賣毒品。

現場查扣毒品安非他命11包、毒品原料3包，及毒咖啡包32包、愷他命3包、電子磅秤、吸食器等物，也查扣3萬5100元犯罪所得及5支手機，全案依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。